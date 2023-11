escuchar

Este martes, Javier Milei y Alberto Fernández se reunieron en la Quinta de Olivos, dos días después de las elecciones 2023, que consagraron presidente electo de la Argentina al líder de La Libertad Avanza. El actual jefe de Estado y el electo mandatario tuvieron el encuentro en el marco de la transición, previo al 10 de diciembre, para abordar el traspaso de cada área. Al finalizar, ambos protagonizaron una fotografía. Ante eso, los expertos en comunicación no verbal analizaron sus expresiones y gestos.

La reunión entre Alberto Fernández y Javier Milei duró casi dos horas y media, entre las 8.30 y las 11 horas de la mañana de este martes. A menos de una hora de su inicio, el jefe de Estado y el presidente electo posaron para una fotografía en el jardín de la sede presidencial, donde ambos lucieron con rostros serios y junto a las copas de agua que estaban sobre una mesa ratona.

Javier Milei y Alberto Fernández se reunieron este martes en la Quinta de Olivos Archivo

“El rostro de ambos está exento de gestualidades empáticas”, advirtió Hugo Lescano, director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal. El experto apuntó al escenario de la foto: “Los colores que se utilizaron son sobrios y oscuros. Milei presentó un peinado más arreglado que de costumbre, que habla de la preparación previa”.

Y profundizó: “Un dato no menor es la cantidad de agua que hay en los vasos. Si no tomaron agua, es un indicador de desconfianza mutua, ya que los humanos, como mamíferos, no dejamos rastros de saliva donde no nos sentimos cómodos. El nivel del agua indicaría el grado de comodidad y de confianza”.

Por su parte, el consultor en Comunicación Alejandro Sangenis enfatizó en la ausencia de empatía entre ambos políticos. “Cada uno se encuentra muy en su eje. En otros encuentros similares de presidentes, como [Barack] Obama y [Donald] Trump, se observó que siempre se gesticula de alguna manera para mostrar el traspaso, como un apretón de manos fraterno”, apuntó.

La foto de Barack Obama y Donald Trump en 2016 La Razón

Y añadió: “En las caras de ambos, se ve un rictus intenso, con ningún tipo de afabilidad, sino con una actitud distante”.

El reflejo de la incomodidad de Alberto Fernández

El jefe de Estado Alberto Fernández apareció en el lado izquierdo de la fotografía, con la pierna izquierda cruzada sobre la otra y ligeramente recostado sobre la silla. “Hay algunos detalles que reflejan la incomodidad que siente”, expresó Lescano.

“La pierna izquierda del Presidente, cruzada en sentido contrario a Javier Milei, generó una barrera entre ambos. Cuando estamos en grupo, nuestras extremidades inferiores suelen apuntar a las personas con las que tenemos empatía y, en el caso de que no exista, la pierna se cruza hacia el lado contrario”, describió el especialista.

Los expertos advirtieron incomodidad en la posición de Alberto Fernández Archivo

Y detalló: “Lo mismo ocurre con el brazo izquierdo, apoyado, que genera una suerte de escudo en lo que en comunicación no verbal se conoce como subsistema axial y satelital. Ambos generan una barrera de protección sobre el invitado, que no es bienvenido”.

En tanto, Sangenis destacó que el actual mandatario apareció recostado hacia atrás en la silla. “Junto a las piernas cruzadas y al agarrarse con la mano derecha al sillón, es como una forma de aferrarse a sus últimos días en la administración”, aseveró.

Lescano puntualizó que Alberto Fernández mostró además una emoción en su rostro. “Los párpados los tiene levemente caídos, que pueden reflejar cansancio, pero de no mediar, configuran el código comunicacional de acción número 41, que refleja desinterés y escepticismo cuando nos habla una persona a la que no creemos”, dijo.

La seguridad y autoridad de Javier Milei

Javier Milei se consagró presidente electo de la Argentina en el balotaje de este domingo, con el 55,95% de los votos. En la fotografía que se tomó junto a Alberto Fernández, los expertos advirtieron que el líder libertario mostró seguridad y confianza en sí mismo.

Javier Milei mostró signos de confianza Archivo

“Utilizó un recurso gestual conocido como la pirámide invertida, una configuración manual que transmite seguridad y autoridad y fue popularizada por Angela Merkel”, apuntó Lescano. Y añadió: “En su postura, también se percibe cierto autocontrol, que podría ser a causa del respeto por la investidura presidencial del presidente que se retira o por el cuidado al no encontrarse aún en el propio territorio”.

Por su parte, Sangenis apuntó: “Milei se sentó al borde del sillón y con las manos en ojiva, que se unen con la yema de los dedos y le da autoridad a lo que dice y hace. En su postura erguida, con la cabeza levantada, se mostró más cercano al león”.