Toma forma el equipo de Massa, con Rigo en Hacienda, Tombolini en Comercio y asesores externos

Sergio Massa maneja con hermetismo y recelo la conformación del equipo de colaboradores con los que desembarcará el miércoles en el ministerio unificado de Economía, Desarrollo Productivo y Agroindustria . A tal punto, que ayer emitió un tuit en el que pidió evitar “especulaciones o falsas medidas en supuesto estudio”.

Sin embargo, diversas fuentes de la coalición de gobierno confirmaron a LA NACION los nombres de buena parte de los secretarios y funcionarios que apuntalarán la gestión del superministro en el plano técnic o. La conducción política, claro está, quedará reservada para el propio Massa.

En el ministerio de Economía propiamente dicho, Massa confiará la secretaría de Hacienda a Raúl Rigo, un técnico con historia en los gobiernos peronistas, tanto que estuvo en ese cargo durante la gestión de Néstor Kirchner (2003-7) y en la última etapa integró, desde la misma función, el equipo de Martín Guzmán.

El segundo hombre fuerte del Palacio de Hacienda será Eduardo Setti, a quien Massa confirmará como secretario de Finanzas, luego de ponderar su desempeño en el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. Otro experto en finanzas surgido de esa cantera, Lisandro Cleri, pasaría al Banco Central como emisario de Massa en la mesa chica de Miguel Pesce, cuya continuidad había sido puesta en duda por algunas versiones pero fue confirmada por el asesor presidencial y futuro vicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos.

El rol de los Lavagna

Massa y Lavagna

Massa visitó el viernes pasado a Roberto Lavagna en su casa de Saavedra. El exministro fue uno de los principales referentes económicos del Frente Renovador, pero luego tomó distancia. Ahora el tigrense apuesta a tener reuniones periódicas con Lavagna, dada su experiencia de gestión en medio de una crisis. A su vez Marco Lavagna, actual titular del Indec, será confirmado en ese puesto porque se considera que contribuyó a mejorar la credibilidad del organismo, pero Massa también lo cuenta como un economista de su confianza.

En la misma categoría inscribe el designado superministro a Guillermo Michel, un experto en materia tributaria que seguirá al frente de la Aduana pero que, al mismo tiempo, se convertirá en una suerte de “todoterreno” para asesorar a Massa sobre reformas fiscales e impositivas. Michel se desempeñó durante años como colaborador de Miguel Pichetto en el Senado, por lo cual tiene buena relación con los gobernadores.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, Massa también tiene en carpeta la designación del industrial José Ignacio de Mendiguren, actual presidente del banco BICE, como secretario de Desarrollo Productivo, el área que hasta el viernes manejó Daniel Scioli, antes de partir de regreso a Brasil.

Otro ministerio que será degradado a secretaría será el de Agroindustria. Allí recalaría, en reemplazo de Julián Domínguez que no quiso seguir en esas condiciones, el especialista Gabriel Delgado. Mientras que Matías Tombolini, actual integrante del directorio del Banco Nación, pasará a desempeñarse como secretario de Comercio.

Matías Tombolini Santiago Filipuzzi - LA NACION

Los asesores externos

Por afuera del organigrama oficial quedan economistas de la talla de Martín Redrado, Miguel Peirano y Emmanuel Alvarez Agis, que son “hombres de consulta” de Massa. En el mismo grupo inscribe a Javier Timerman, un especialista en el mercado financiero estadounidense, hermano del excanciller Héctor Timerman.

Massa cuenta con el respaldo que pueda obtener su gestión en los centros de decisión de Washington y Wall Street , donde lo conocen desde hace más de una década. El todavía presidente de la Cámara de Diputados sigue con atención los pormenores de esos ámbitos. Ayer, por caso, festejó un newsletter del Bank of America, denominado Bofa Global Research, que bajo el título “Massa is the new minister of Economy” , circula entre los fondos de inversión con una mirada positiva respecto del “poder” que puede concentrar en un área clave para hacerle frente a la crisis y al programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La relación con los organismos multilaterales es una incógnita abierta en el equipo que este fin de semana está terminando de armar Massa. Y que será presentado entre mañana y el martes. Es que el designado superministro aún no definió quién será su viceministro . El nombre, según los voceros consultados por este diario, debería reunir dos condiciones: el manejo de la política macroeconómica y la llegada a los organismos multilaterales.

Emanuel Alvarez Agis cuando secundaba a Axel kicillof Rodrigo Néspolo / LA NACION - Archivo

El área en la que Massa no tendrá injerencia directa será Energía. El control político seguirá a cargo de La Cámpora. Pero en el entorno del diputado destacan que mantiene un diálogo fluido tanto con Cristina Kirchner como con Máximo Kirchner y Axel Kicillof, el gobernador bonaerense con quien también intercambia opiniones económicas. El exministro de Cristina viene advirtiendo hace rato, puertas adentro, que “sin coordinación del área económica no se puede generar expectativas ni trazar objetivos” .