Aún con fecha de desalojo pactada por la Justicia para el 24 de septiembre, en la toma de Guernica continúa el avance sobre el descampado y la disputa por la propiedad de las tierras. Ayer, una joven de 22 años fue detenida por poner en venta lotes que había usurpado.

La investigación, a cargo de la Sub DDI San Vicente, se inició tras conocerse que algunas personas publicaban terrenos de Guernica en Facebook. Los ofrecían, en promedio, a $50.000.

Es la segunda detención solicitada por el fiscal a cargo de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta. Quince días atrás, fue detenido, por la misma causa que la mujer, un remisero residente de la localidad de Glew -partido de Almirante Brown-.

Si bien todavía no hay más personas identificadas, el fiscal Condomí Alcorta, dijo a LA NACION que "continúa la investigación" en busca de desbaratar las bandas de estafadores que actúan sobre los terrenos tomados de Guernica.

Guido Giana, concejal de Presidente Perón y personal damnificado en la causa de la toma Guernica, ya había advertido a este medio, días atrás, acerca de la existencia de un negocio detrás de la usurpación. "Me consta que hay gente que pagó por su parcela. No sé quién se lleva la plata, pero de un día para el otro no llegan 400 personas a un lugar sin organización previa. La Justicia lo está investigando", sostuvo Giana, que reside en un campo lindero a la toma.

Según coinciden los involucrados o damnificados por las tomas de tierras, la venta de terrenos es moneda corriente en el ámbito de las usurpaciones.

A fines de julio, LA NACION visitó una ocupación ilegal detrás del Hospital Melchor Romero, en La Plata, donde una familia estaba por ser desalojada de un terreno que había comprado por Facebook, sin saber que pertenecía a un privado. "No sabíamos que esto pertenecía a otra persona. Ahora, el que nos lo vendió, nos ofrece mudarnos a su patio, pero ese no era el acuerdo", se lamentaba Braian Astrada, de 29 años, que se había comenzado a construir una casilla, en el cruce de las calles 177 y 529, para instalarse junto a su mujer y sus tres hijos. Astrada había pagado $40.000 por el lote.

Venta de lotes en La Matanza

En el partido de La Matanza, donde existen al menos diez focos de tomas distintos, los vecinos también señalan que se realizan transacciones con tierras ajenas.

"Esto es delincuencia total. El predio lo tomó un grupo de narcotraficantes y manejan todo ellos. Venden terrenos a bolivianos y paraguayos, que llegan engañados. Los de diez metros por 20 salen $30.000, y los de diez por 50 están arriba de los $40.000", dijo a LA NACION un vecino de González Catán, que vive a pocas cuadras de una toma de tierras que se gestó, hace aproximadamente un mes, detrás de la Unidad Carcerlaria 43.

El vecino de La Matanza sostuvo que el formato de negocio se replica en otras ocupaciones ilegales -como, por ejemplo, en un descampado frente a la Escuela Primaria Nº127 Santa María, a pocas cuadras de la cárcel- y agregó: "Si vas con $5.000, igual te venden. Son unas pocas familias las que lo organizan. Unas tienen 100 terrenos, otras, 50. Es un desastre. Tierra de nadie".

En paralelo a las detenciones y el avance de la investigación judicial, las organizaciones sociales y los ocupantes continúan su reclamo por un espacio de diálogo con las autoridades gubernamentales. Esta tarde volverán a manifestarse frente a la municipalidad de Presidente Perón para exigir "soluciones a los problemas de tierra y vivienda que sufren más de 2500 familias en Guernica y cuatro millones a nivel país", según comunicaron.