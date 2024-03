Escuchar

A 40 días de la oficialización de la cuasimoneda “Chacho” en la provincia de La Rioja, el gobernador, Ricarlo Quintela, explicó este martes cómo circulará el instrumento financiero y para qué servirá. Se trata de la primera moneda -y hasta ahora la única- emitida por una provincia desde la crisis de 2001. En medio de un enfrentamiento con la Casa Rosada por la eliminación de las transferencias discrecionales y los subsidios al transporte, el mandatario riojano aseguró que el Chacho “va a valer más que el peso” argentino.

“En 40 días tendremos nuestra moneda de circulación interna”, sostuvo Quintela. Además, explicó que el Chacho “es un instrumento financiero” y “un bono de circulación interna” que tiene como objetivo “no tener sobresaltos en un futuro inmediato”. Esta explicación se da luego de que el gobierno de Javier Milei recortara fondos a las provincias y que la provincia comunicara que no puede pagar su deuda de US$26,2 millones por el vencimiento de un bono en moneda extranjera que fue emitido en 2017.

En ese sentido, el mandatario provincial brindó detalles de cómo será su funcionamiento. “Va a ser una moneda de circulación interna. Para el arroz, el taxi y servicios locales”, sostuvo en diálogo con Futurock. Además, aseguró: “Va a tener más valor que el peso. Vamos a sacar primero una partida para demostrar que el bono tiene crédito. La Rioja en tres oportunidades sacó un bono de cancelación: 1985, 1989 y 2001. Y siempre lo recuperó la provincia”.

El nuevo Patacón de La Rioja

El gobernador afirmó hace algunas semanas que los primeros que recibirán el bono son los funcionarios del Poder Ejecutivo y, aunque la ley señala que se podrá pagar hasta el 30% de los salarios de los estatales, planteó que van “a definir” cuánto cancelarán con la cuasimoneda. “El peso se devalúa, el bono no”, sostuvo. La emisión autorizada es por $22.500 millones.

Pacto de Mayo

Luego de que el Presidente convocara a las privincias a una reunión el próximo viernes en el marco del Pacto de Mayo, Quintela adelantó que no irá porque no se sabe el temario. “No sabemos cuál es el tema para discutir y charlar. Y tampoco el Gobierno permite que nosotros podamos incorporar algunos temas que nos interesan, como el incentivo docente, el subsidio al transporte, lo salarios, la salud, la educación y funcionamiento del Estado”, indicó.

El Pacto del 25 de Mayo

Luego, el mandatario provincial agregó: “Ya llevan tres meses y el Estado no funciona. Vas a Vivienda o Salud y no existe nada. Pedís los remedios oncológicos y no están. Necesitamos que el Gobierno se ponga en marcha”.

Fue en ese sentido Quintala definió que el pacto “es inviable” porque a cambio Milei pide aprobar la ley ómnibus. “No tiene sentido. Para colmo plantea que la condición para que tengamos algo de todo lo que nos ha quitado es que aprobemos la ley del impuesto a las ganancias. También es imposible”, dijo.

Finalmente, aseguró que “varios gobernadores” están en desacuerdo con la propuesta del Gobierno pero que “no lo dicen públicamente”.

“Somos por lo menos diez o doce lo que no estamos de acuerdo con esto, y que estamos de acuerdo que se coparticipe el impuesto PAIS y al cheque y otros impuestos no coparticipables. Porque Nación ya no los precisa. Porque la única razón para que le estén sacando plata a los jubilados, comedores y a las provincia, es para pagar los certificados de la deuda”, explicó.

