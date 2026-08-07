Afiliados de Camioneros interrumpieron la actividad de una planta de OCA en protesta por despidos

Un violento episodio se registró este viernes en la planta del servicio de correo privado OCA de Avellaneda cuando un grupo del Sindicato de Camioneros irrumpió en las instalaciones y paralizó la actividad en rechazo a una serie de despidos que, según denuncian, fueron anunciados por la compañía.

Los trabajadores de la empresa denunciaron que una “patota” del gremio al mando de Jorge Luis Amador, secretario de la rama de Correos, ingresó en la planta COB de Avellaneda, golpeó a uno de los empleados de seguridad y llevó a cabo una asamblea en el lugar.

No hubo toma de la planta pero sí una paralización de las actividades, aclararon las fuentes.

La samblea de Camioneros en la planta de OCA

Desde el Sindicato de Camioneros, en tanto, señalaron ante la consulta de LA NACION que OCA concretará una mudanza de esa sede en el corto plazo y que se anunciaron despidos de parte del personal, razón por la cual se movilizó la rama de Correos del gremio.

“Vinieron los de Camioneros en patota, con camperas de correo Ocasa, estaban todos asustados por cómo vinieron, y diciendo que los mandó Hugo Moyano”, denunciaron trabajadores de la empresa, en referencia al secretario general del gremio.

Ocasa es una empresa de logística cuyos trabajadores también son representados por el Sindicato de Camioneros.

Desde la empresa agregaron que “todos quedaron asombrados porque se estaba trabajando normal y se asustaron porque aparecieron de golpe”.

Los trabajadores ingresan a la planta de OCA

En la interna de Camioneros por el distanciamiento que Hugo Moyano mantiene con su hijo Pablo -secretario adjunto del gremio-, los trabajadores de la rama Correos responden al patriarca del clan. De todos modos, padre e hijo acercaron posiciones en el último tiempo.

Pablo Moyano, por su parte, participó este jueves de la marcha hacia San Cayetano junto a un nutrido grupo de gremios, centrales sindicales y organizaciones sociales, como parte del espacio opositor que viene construyendo para plantar bandera frente al gobierno de Javier Milei.

Hugo y Pablo Moyano, distanciados pero hoy más cerca

Durante esa actividad, el número dos de Camioneros se permitió incluso bromear sobre la situación de su hermano Facundo, imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad y lesiones leves en el contexto de violencia de género.

“Mi pibe se llama Facundo Moyano, yo todos los días hablo con mi hijo Facundo Moyano”, dijo el dirigente camionero por toda respuesta.

La protesta en OCA

En uno de los videos de la asamblea puede advertirse cómo el grupo ingresa a la planta con la arenga “Somos Camioneros, es la banda de Correos”.

Como parte de los discursos, uno de los dirigentes del gremio advirtió que “esta manga de atorrantes dice que hay que echar gente y ellos van a quedar aplastando el culo en una oficina” (SIC).

“Acá, si hay que irse, nos vamos todos, compañeros. Vamos a empezar a discutir qué es lo que quieren hacer”, advirtió el orador ante los trabajadores.

Por su parte, según pudo averiguar este medio, el empleado de seguridad agredido por la patota radicó la denuncia en sede policial.

La planta COB es un centro operativo y de logística postal ubicado en Mariano Ferreyra 302 de la localidad de Piñeyro, en Avellaneda.