Tras dos meses prófuga, detuvieron a la exfuncionaria de Morón acusada de integrar una banda narco

Luego de permanecer prófuga durante más de dos meses, Luna Suyai Ortigoza, la exfuncionaria de Morón buscada por la Justicia en una causa por presunto narcotráfico, fue detenida este jueves por la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Su caso había generado un cimbronazo político en el oeste del conurbano.

Según informaron fuentes policiales, Ortigoza fue aprehendida en el partido de Merlo durante un operativo en el que, según indicaron funcionarios al tanto del procedimiento, le secuestraron 20 envoltorios con una sustancia que será sometida a peritajes -posiblemente cocaína-, una balanza y dinero en efectivo.

La mujer, de 27 años, se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón. Fue desplazada de su cargo por el intendente Lucas Ghi, a fines de mayo, después de un allanamiento realizado en su domicilio de Castelar.

Se secuestraron varios elementos en la casa de la funcionaria de Morón

En ese procedimiento, concretado el 21 de ese mes, los investigadores encontraron medio kilo de cocaína, una bolsa con otros 70 gramos de la misma sustancia y tres envoltorios que contenían 15 gramos adicionales. Secuestraron, además, una balanza digital y dinero en efectivo.

Ortigoza se dio a la fuga y era buscada desde entonces por el Juzgado de Garantías 1 de Morón, a cargo del caso, por el delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas y por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

La detención de Ortigoza se hizo efectiva este mediodía sobre la calle José Miró al 1900, en Merlo, en un operativo que lideró personal de la División de Capturas de la Bonaerense.

El intendente de Morón, Lucas Ghi

Cuando el intendente Ghi, que adhiere al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) del gobernador Axel Kicillof, apartó a la funcionaria, dijo sentirse “profundamente decepcionado” por el accionar de la mujer.

“Todos los recursos y medios que estén a nuestro alcance los vamos a aportar para que avance la investigación y todas las personas involucradas rindan cuentas ante la Justicia”, sostuvo el intendente de Morón.

La investigación alcanza a otros seis involucrados. Uno de los detenidos declaró ante la Justicia que la exfuncionaria le vendió drogas “dos o tres veces” y que le pagó mediante transferencias a plataformas virtuales, según pudo constatar LA NACION al acceder a una copia de su declaración.