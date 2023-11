escuchar

La vicepresidente electa, Victoria Villarruel, se refirió hoy a la confirmación de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad del futuro gobierno y luego bridó detalles sobre su encuentro con Cristina Kirchner y anticipó cómo será la transición de mando. “Voy a tratar de dejar en el pasado ciertas grietas”, expresó en diálogo con Eduardo Feinmann por la pantalla de LN+.

“Yo no la conocía a Cristina, más allá de verla de lejos, pudimos conversar más de una hora, por supuesto tenemos ideas disímiles en varios aspectos, pero también tenemos algunas reflexiones en común como puede ser la causa Malvinas o la importancia de su Santidad [por el papa Francisco] en la política nacional y para los argentinos en el aspecto religioso” , puntualizó Villarruel al referirse al encuentro “cordial” que mantuvieron este martes con la exmandataria con motivo de organizar el proceso de la transición de mando.

“Creo que compartiendo estas preocupaciones y limando cualquier tipo de asperezas vamos a tratar de ponernos de acuerdo para que la transición se de con mucho orden y respeto por las instituciones”, continuó la vicepresidenta electa. “Además, el Senado es la casa donde impera el respeto así que voy a hacer mis mejores esfuerzos para que podamos llegar al 10 de diciembre, y luego también, con un ambiente de concordia, que es lo que nos falta a todos los argentinos. Necesitamos poder vivir en paz”, destacó Villarruel.

Asimismo, Feinmann le consultó a Villarruel si el tema derechos humanos había sido un asunto de controversia durante la reunión con la vicepresidenta. “No hablamos mucho de esa cuestión, no me chicaneó con eso y yo tampoco estuve con chicanas, me interesó pasar por sobre las diferencias porque estamos muy próximos al 10 de diciembre. Honremos las coincidencias, por pocas que puedan parecer”, completó la dirigente libertaria.

“Quiero que lleguemos a una transición ordenada voy a abogar por que podamos dejar ciertas grietas en el pasado y quiero trabajar coordinadamente con los distintos bloques y espacios que hay en el Senado”, resaltó Villarruel, al tiempo que ahondó en la importancia de mantener una labor conjunta con las 24 provincias. Y en relación a ello aseguró: “Con Javier Milei tenemos un fuerte contenido federal, no vamos a ejercer el poder desde la ciudad de Buenos Aires”.

En tanto, la vicepresidenta electa se refirió también a la reciente confirmación de la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich al cargo de ministra de Seguridad. “Por supuesto la respeto mucho, cuenta con mucho cariño en las fuerzas federales pero los anuncios los va hacer el presidente Milei, como ha quedado estipulado. Mas allá de las conjeturas, que entiendo puedan hacerse, mi respaldo para las personas designadas en una labor tan importante”, expresó Villarruel.

En otro tramo de la entrevista, la dirigente de La Libertad Avanza, abordó la cuestión del pago de sueldos y aguinaldos dentro del ámbito estatal. “Es una de las tantas preocupaciones de todos los sectores que dependen la administración pública, no solo de las Fuerzas Armadas o Federales, que sus salarios estén respaldados. Nosotros estamos tomando conocimiento a toda velocidad y a contrarreloj de los que son las distintas áreas del estado y los fondos que está dejando la gestión kirchnerista”.

“Estamos sumamente preocupados por eso, pero estamos trabajando para que estén garantizados cada uno de los sueldos de los trabajadores y de los agentes del Estado”, concluyó al respecto Villarruel.

Visita a la Policía Federal

Mientras se define el armado del gabinete del futuro gobierno de La Libertad Avanza, la vicepresidenta electa visitó hoy el edificio central de la Policía Federal Argentina.

“Vine a conocer al departamento central de la Policía Federal Argentina a saludar a sus autoridades y a cada una de las divisiones que tiene nuestra Policía. Estuve con los bomberos, con comunicaciones, con el G1, quería conocerlos, darles el respaldo de este gobierno recientemente electo y por supuesto, tomar contacto con ellos, rendirle honor a nuestros muertos en cumplimiento del deber y agradecerles como ciudadana y ahora como vicepresidente por cuidarnos todos los días”, señaló Villarruel, más temprano, en diálogo con TN.

“Conversamos de algunas de las cuestiones que hacen falta para que la Policía pueda desarrollar su actividad con mayor eficiencia. También voy a visitar el Hospital Churruca y voy a tomar contacto con cada una de las fuerzas federales y las fuerzas armadas. Más allá de quiénes sean los ministros designados por el presidente Javier Milei, quiero darles mi apoyo a las personas que nos protegen”, cerró la dirigente libertaria.

LA NACION