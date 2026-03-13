Tras el escándalo de Adorni, Milei viajó a Madrid con una comitiva reducida: los costos de la visita y quiénes lo acompañan

MADRID.- Javier Milei llegó esta tarde al hotel Hyatt a bordo de un Mercedes Benz negro que estaba escolado por dos camionetas Van y otro auto que trasladaban a personal de Ceremonial, Casa Militar y otros miembros de su equipo que lo acompañan en sus viajes. Su llegada a Madrid representa el despliegue habitual de cualquier jefe de Estado en un viaje al exterior, una operatoria que quedó bajo la lupa después del escándalo por el viaje de la mujer del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Los costos del avión presidencial, el hospedaje en un cinco estrellas para la comitiva, los desplazamientos internos y los gastos durante la estadía sumarán, por más breve que sea el viaje y por más pequeña que sea la comitiva, cientos de miles de dólares. Un despliegue que, esta vez, el Presidente no activó para conseguir inversiones, sino para participar en el Madrid Economic Forum, un evento privado de la ultraderecha española organizado por las empresas Racks Labs y Abast, registradas en el Principado de Andorra.

Milei redujo su comitiva para esta gira española, tras la polémica desatada en Nueva York, donde presentó la Argentina Week acompañado por, al menos, 18 funcionarios, entre ministros y otros libertarios. Esta vez, el único ministro que lo acompaña en Madrid es el canciller Pablo Quirno. Ni siquiera Karina Milei, una incondicional de las giras presidenciales, viajó con su hermano a la capital española. La comitiva se completó con el documentalista Santiago Oria y la fotógrafa Macarena Rodríguez.

Milei entrando al hotel en Madrid Captura

Una visita costosa

¿Cuáles son los costos del viaje? Operar el Tango 01 en la ruta Buenos Aires - Madrid (ida y vuelta) tiene un costo superior a los 300.000 dólares aproximadamente, calcularon para LA NACION fuentes aeronáuticas. Cada hora de vuelo del Boeing 757-200 cotiza por encima de los 10.000 dólares, pero a eso hay que sumarle los gastos en las escalas en las islas Canarias, el costo del estacionamiento y otros servicios en el aeropuerto de Barajas (como el uso de la rampa o la limpieza), más los viáticos de la tripulación, cuyo sueldo paga la Fuerza Aérea.

¿Cuánto sale el hospedaje? La suite presidencial del Hyatt Regency Hesperia, con vistas al Paseo de la Castellana, cotiza 5200 euros por noche, según consta en su página web. “La suite presidencial ofrece un salón privado y una terraza ajardinada en la azotea con bañera de hidromasaje. También incluye ropa de cama egipcia, acceso al skygym, un tratamiento de belleza gratuito, carta de almohadas y servicio de mayordomo”, indica el hotel. El precio de las habitaciones más económicas oscila los 500 euros.

La comitiva argentina, que ocupará varias habitaciones, permanecerá dos días y una noche en Madrid. Milei y su equipo llegaron este viernes cerca de las 17.15 (13.15 hora argentina) y se retirarán mañana cerca de la medianoche, después de que el mandatario cierre el Madrid Economic Forum. En sus anteriores visitas a la capital española, Milei prácticamente no salió del hotel durante sus estadías, por eso, todas sus reuniones y comidas fueron en salones del Hyatt, cuyo servicio también tiene su costo.

Milei, durante un acto de Vox en 2024 A. Pérez Meca - Europa Press - A. Pérez Meca - Europa Press

El Presidente recibirá a Santiago Abascal, líder de VOX, desde las 10 hora local en el hotel. Y una hora más tarde entrará al Hyatt Regency su maestro, el economista Jesús Huerta de Soto, uno de los referentes de la Escuela Austríaca. Sin agenda oficial hasta entrada la tarde, la delegación argentina tiene previsto acompañar a Milei al evento que fue el motivo de su viaje a España, cuya intervención está prevista para las 20.15.

Como ocurrió el año pasado, las entradas para el evento volaron cuando se anunció que Milei sería el orador principal, aseguraron los organizadores del evento a LA NACION. “Con el anuncio de Javier (Milei) todo el mundo se vuelve loco, todo el mundo quiere venir”, sostuvo Javier Domínguez, fundador de Racks Labs. Los tickets más baratos comienzan en 50 euros y los más caros -con acceso VIP a varios de los speakers- trepan hasta los 2500 euros.

¿Qué gastos de la comitiva argentina corren por cuenta de los organizadores del Madrid Economic Forum?, preguntó este diario. “No te puedo decir, es información confidencial”, respondió Domínguez. “¿Milei o alguien de su entorno percibe algún tipo de honorario por su intervención?”, insistió LA NACION. “Sólo te puedo decir que es algo totalmente altruista. Milei sabe que España necesita dar esta batalla cultural y él conoce su rol como divulgador de estas ideas, como profesor que es”, explicó.

Pablo Quirno viajó junto a Milei para la visita no oficial a España JUAN MABROMATA - AFP

Se espera que, como ocurrió el año pasado, unas 10.000 personas se congreguen en el Palacio de Vistalegre para escucharlo. Cuando termine su discurso, Milei recibirá el premio Ludwig von Mises, en honor al teórico de la Escuela Austríaca de Economía. Los premios han sido otro motivo recurrente para que el Presidente desembarque en Madrid: ya había viajado a España otras dos veces para recibir distinciones de desconocidas asociaciones libertarias, siempre a bordo del Tango 01, que lo esperará el sábado por la noche para regresar a Buenos Aires.