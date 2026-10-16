Tras el fracaso de la sesión opositora, el PJ apunta contra el gobernador Melella por la ausencia de su diputado Tita

Tras el fracaso de la sesión convocada por la oposición para rechazar el megadecreto 70 de Javier Milei, el bloque Unión por la Patria (UP) acaparó la atención luego de que dos integrantes de la bancada no bajaran al recinto: Estela Neder (Santiago del Estero) y Agustín Tita (Tierra del Fuego).

Mientras en el bloque sostienen que Neder había avisado con anticipación que no asistiría por motivos personales, los reproches se concentran en Tita, legislador alineado con el gobernador fueguino Gustavo Melella.

La inasistencia de Neder estaba prevista, pero Tita los habría tomado por sorpresa en la mañana del jueves.

De acuerdo a dos diputados consultados por LA NACION, Tita avisó solo “un rato antes” de la sesión que no estaría presente.

“Supongo que hubo una conversación con Melella; no tiene autonomía”, deslizó en las últimas horas un legislador kirchnerista.

En concreto, el faltazo de Tita levantó la sospecha de que Melella haya negociado esta jugada con el gobierno libertario.

Otra fuente parlamentaria puntualizó que Tita “adujo un problema familiar un rato antes” de la sesión, que fue convocada el 1° de octubre tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que restituyó la derogación de la ley de tierras fijada en el DNU 70/2023.

No obstante, el legislador consultado aclaró que no le consta que ese problema sea real y no descarta que Tita lo haya coordinado con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados Fabián Marelli

En el bloque plantearon una autocrítica: convocaron la sesión con demasiada anticipación y muchos temas (además del DNU, pretendían abordar los proyectos de la prórroga de la emergencia en discapacidad y morosidad y endeudamiento familiar). No obstante, evitaron señalar un único responsable de la fallida estrategia.

Por su parte, Germán Martínez, titular del bloque UP, dijo que Neder y Tita le “expresaron los motivos de fuerza mayor que los llevaron a esa situación”.

Ante la consulta por el fueguino, sostuvo: “No me pidas que yo sea el vocero de un diputado que me expresa una situación de fuerza mayor. Ya dirá lo que tenga que decir. A mí me trasladó una situación de fuerza mayor en un momento donde ya no podía hacer nada”, dijo en Futurock.

El faltazo de Tita no solo encendió alarmas en el Congreso, sino que activó el frente interno en su provincia.

En este sentido, el diputado kirchnerista Jorge Araujo Hernández, también de UP y de Tierra del Fuego, sostuvo que está “convencido de que la ausencia de Agustín Tita es provocada por el arreglo que tiene el gobernador de la provincia con el presidente de la Nación”.

Según consignó el medio local Diario Provincia 23, Araujo Hernández dijo que el gobierno nacional “no le va a cumplir” a Melella con este hipotético acuerdo, dado que “no cumple con nadie”. “Y si le cumple, le va a dar migajas”, agregó.

En la misma línea, Gonzalo Ferro, secretario de Gestión Ciudadana del municipio fueguino Río Grande, que gobierna el intendente kirchnerista Martín Pérez, dijo que Tita “volvió a ayudar a los libertarios ausentándose de la sesión”. El diputado también había faltado, por ejemplo, a la votación de la reforma laboral.

El Diputado Agustín Tita volvió a ayudar a los libertarios ausentándose de la sesion.



Gracias a la ausencia acordada de Tita fracasó el rechazo al DNU 70/23, el más extenso y más inconstitucional de Milei.



¿Cómo nos afecta eso?



Apertura comercial; desprotección a la industria… pic.twitter.com/K5DlkZ2t3c — Gonzalo Ferro (@GonzaFerro) October 15, 2026

Tanto Araujo Hernández como Pérez apoyaron en 2025 la lista Defendamos Tierra del Fuego, una alternativa a Fuerza Patria, la opción que respaldó Melella y por la que Tita ingresó a la Cámara baja en diciembre pasado.

LA NACION intentó contactar a Agustín Tita, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

En los últimos meses, Melella, aliado del kirchnerismo, pasó de un perfil opositor más duro al diálogo con el gobierno libertario, especialmente después del renovado reclamo del presidente Javier Milei por la soberanía de las islas Malvinas.

El fueguino apoyó el llamado a la unidad, respaldó el anuncio sobre la Base Naval Integrada y pidió la “participación efectiva” de Tierra del Fuego en las decisiones que se tomen sobre las islas y el Atlántico Sur. También recibió a los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, que visitaron el lugar donde se instalará la futura base, y se reunió en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para hablar, entre otros temas, de Malvinas. Al salir del encuentro, planteó que “en general hay que acompañar” el Presupuesto 2027 del Ejecutivo.

“Como no tiene reelección, no hay mucho para conversar con Melella”, plantearon en UP, después del faltazo de su diputado. El gobernador conduce la provincia desde 2019.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en junio pasado

Jaldo, un “pseudocompañero”

Lo cierto es que la oposición necesitaba 129 diputados para abrir el recinto y alcanzó 121: le faltaron ocho para el quorum. Al margen de las ausencias dentro del bloque UP, hubo gobernadores jugaron a favor del Gobierno. Uno de ellos es el peronista Osvaldo Jaldo (Tucumán), cuyos legisladores integran la bancada Independencia, que suele acompañar al oficialismo en el Congreso.

Los otros dos jefes provinciales justicialistas que acostumbran moverse en la misma línea, Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca), esta vez jugaron en tándem con la oposición. De todos modos, Jalil perdió influencia sobre los tres legisladores de Elijo Catamarca desde que anunció que no buscará la reelección.

Diego Santilli junto a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca)

Los faltazos de los tres diputados de Jaldo, sin embargo, no sorprendieron ni decepcionaron a UP. “Los de Jaldo nunca los contamos. Hace años que no están”, dijeron. La legisladora Julia Strada había advertido con anticipación que el quorum dependía, en parte, del tucumano y sus diputados.

Por su parte, Teresa García, diputada y secretaria general del Partido Justicialista (PJ) que lidera Cristina Kirchner, dijo que los gobernadores que instruyeron a sus legisladores para que no dieran quorum “tienen que poner la cara frente al pueblo de sus provincias”, porque algunos de esos diputados fueron electos por el peronismo. En una entrevista con Futurock, añadió que en 2027 esos jefes provinciales podrían tener “una sanción electoral” por parte de los votantes.

En ese grupo ubicó a Jaldo, y advirtió que en algún momento el PJ tendrá que tomar “una decisión respecto a estos pseudocompañeros que integran boletas, tanto como gobernador como legisladores, y después votan con el Gobierno en contra de la gente”.

A propósito de esta disputa, Cristina Kirchner se reunió en septiembre con el exgobernador Juan Manzur, quien evalúa una nueva candidatura a gobernador de Tucumán. El senador desafía a Jaldo y su campaña se enfoca en “mostrar que está con el Gobierno”.

Ausencias y gobernadores

El auxilio de los gobernadores del norte y del centro, que tienen influencia directa sobre bancadas provinciales ajenas al PJ, también fue clave para el Gobierno.

En este sector figura Provincias Unidas. Los legisladores alineados con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy) no bajaron al recinto. Ambos diputados santafesinos son de Pro, por lo que justifican su ausencia por su “identidad política” y su lejanía con el kirchnerismo. Niegan que el gobernador haya pactado el movimiento con el Gobierno. Torres también es de Pro. Más extraño fue el caso de la jujeña Inés Zigarán, que había sido una de las firmantes de la convocatoria, pero finalmente se ausentó sin previo aviso. También faltó la cordobesa Alejandra Torres, pero los otro cinco coterráneos de la bancada –que, con sus matices, son cercanos a Martín Llaryora– hicieron su aporte a la oposición.

90 de 92 diputados de Unión por la Patria se sentaron en sus bancas Fabián Marelli

Entretanto, el bloque Argentina Federal también se dividió entre apoyos y faltazos. Pablo Outes y Bernardo Biella, que responden a Sáenz, bajaron al recinto, mientras que Yolanda Vega se ausentó –dijo que estaba enferma–. Otros dos legisladores que suelen jugar con el salteño no estuvieron: Gustavo González (Formosa) y Claudio Álvarez (San Luis).

De ese mismo bloque, por parte del misionero Hugo Passalacqua, dijeron presente Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz y Alberto Arrúa. No fue Daniel Vancsik; tampoco brindó explicaciones a la bancada.