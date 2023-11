escuchar

Si resulta un misterio cómo serán la presidencia de Javier Milei y su convivencia con sus flamantes socios de Juntos por el Cambio (JxC), el futuro de la hasta ahora coalición oficialista no se queda atrás. En una jornada absolutamente demoledora para Unión por la Patria (UP), el presente que los devastó no dejó prácticamente lugar a pensar lo que viene. Hay indicios, sí, y también dudas, en un escenario repleto de nuevas variables que tendrán que ver cómo se acomodan, si es que logran hacerlo, para la reconfiguración del mapa interno de poder que marcará también nuevos liderazgos. También hay esquirlas que permitirán ver quiénes acompañaron el proyecto a nivel nacional, quienes no lo hicieron y la amenaza latente de una causa judicial que pocos días atrás fue un cimbronazo interno, pero que frente a la inminencia de las elecciones no dio lugar a facturas que a partir de ahora sí pueden llegar.

Por ahora, en UP sostienen que la coalición seguirá “unida” y “fuerte”, en especial frente al gobierno libertario, y lo que descuentan serán sus embates en las diferentes áreas.

Los dichos se expresaron en caliente en una noche en la que todo fue sorpresa. Y en la que estuvo ausente la gran protagonista del espacio: la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Su futuro es tan incierto como el de la propia coalición. En diciembre se quedará sin fueros y expuesta al avance de las causas judiciales en los tribunales de Comodoro Py , su principal preocupación.

Su aliciente político es el triunfo de Axel Kicillof, su hijo dilecto, en la provincia de Buenos Aires, al que apostó fuerte.

Por su parte, Sergio Massa dejó un indicio este domingo por la noche sobre su posible futuro: “Quiero por último contarles, desde lo personal, que hoy termina una etapa en mi vida política y que seguramente la vida me depare otras tareas y otras responsabilidades. Pero sepan que siempre van a contar conmigo defendiendo los valores del trabajo, la educación pública, la industria nacional, el federalismo, como valores centrales de la Argentina”.

Los partidarios de Sergio Massa de Unión Por la Patria abandonan la sede del partido después de conocer los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Buenos Aires, el 19 de noviembre de 2023 JUAN MABROMATA - AFP

¿Cuál será el destino de Massa? Resulta un misterio, pero nadie que lo conozca de cerca imagina a Massa lejos de la política. Menos cuando creen que, a pesar de la derrota final, estuvo muy cerca de un triunfo épico en las generales y que incluso logró ser competitivo con una economía golpeada por una inflación descontrolada. Elementos que, evalúan, podrían convertirlo en líder de la oposición.

Lejos de las discusiones de poder, Alberto Fernández, el blanco preferido de todas las críticas del espacio, buscó recuperar algo de poder este domingo por la noche. Fue cuando a través de su cuenta de la red social X expresó: “Seguiré trabajando para fortalecer la democracia y las instituciones de la república, en unidad con todos los sectores que integran el movimiento nacional que siempre luchará por una patria justa, libre y soberana”.

La tristeza de los partidarios de Sergio Massa, después de la derrota concedida al candidato opositor Javier Milei en la segunda vuelta presidencial, el 19 de noviembre de 2023 Matias Delacroix - AP

La figura de Kicillof luce como la de un ganador indiscutido por estas horas, tanto puertas afuera como dentro de la coalición. También como quien tiene amplias chances de plantear una renovación de cara a lo que viene. Triunfó no solo en las generales de octubre, sino que internamente logró imponerse desde su resistencia a los deseos y planes del líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, que buscó hacerlo competir a nivel nacional.

Las diferencias entre ambos llegaron a ser públicas a mediados de septiembre pasado y luego Kicillof ganó más poder interno tras el escándalo de Martín Insaurralde, a fines de ese mismo mes. Fotografiado en un yate en Marbella, Insaurralde le había sido impuesto a Kicillof por el legislador santacruceño, tras la derrota en las elecciones primarias de 2021. Lo sucedido fue viento a favor del gobernador. Despojado de ese lastre, Kicillof suma apoyos de varios referentes del oficialismo que nunca vieron con buenos ojos la intromisión en el gabinete bonaerense, entre ellos varios intendentes.

“Operados” propios

Parte de esos intendentes y también gobernadores vieron en el escándalo del espionaje ilegal en el que estuvo al filo de quedar detenido Fabián “Conu” Rodríguez, hombre de la AFIP y de La Cámpora, la comprobación de que muchos de ellos y otros referentes políticos eran espiados y “operados” por el propio espacio.

La tristeza de los partidarios de Sergio Massa, después de que éste admitiera su derrota ante el candidato opositor Javier Milei en la segunda vuelta presidencial, el 19 de noviembre de 2023. Matias Delacroix - AP

La intervención de Conu Rodríguez no les deja dudas respecto de la participación de la organización liderada por Máximo Kirchner, que concentra críticas del oficialismo en altas dosis.

No solo le achacan impericia política, sino responsabilidades en el caso que creen que arrastrará, además de a Rodríguez, a otros dirigentes de la otrora agrupación juvenil.

Apenas conocidos los avances de la investigación judicial, desde diferentes terminales del oficialismo advertían que en el momento no habría consecuencias para no empeñar la campaña de Massa, pero sí después.

Ese momento está a poco de llegar y, frente a una causa que promete novedades por doquier, las consecuencias políticas se vuelven completamente insospechadas.