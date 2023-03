Tras la amenaza narco, trabajan en un operativo de seguridad para la próxima estadía de Messi en el país

escuchar

La conmoción que provocó la amenaza narco a Lionel Messi en Rosario tuvo un efecto inmediato entre las autoridades encargadas de cuidar al astro argentino cuando regrese al país, en la semana del 20 de marzo, para disputar dos partidos amistosos con la Selección campeona del mundo. El capitán del equipo nacional suele moverse sin custodia, aunque en esta oportunidad habrá un operativo que terminará de diseñarse en los próximos días .

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Sergio Berni, ya prevé lo que será el operativo en torno a la llegada y estadía de Messi al país, dado que la Policía bonaerense deberá custodiar la salida del aeropuerto de Ezeiza, el traslado al predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en esa misma localidad del conurbano, y luego el tránsito del micro que llevará a la Selección al estadio de River Plate, para el primer amistoso, el 23 de marzo, ante Panamá.

Messi fue objeto este jueves de una amenaza de corte mafioso, en el supermercado de su familia política, en Rosario. Por el tema se descuenta una reunión en el correr de la próxima semana entre las autoridades provinciales y la AFA, comandada por Claudio “Chiqui” Tapia.

En solo 20 días, Messi jugará en la Argentina el primer partido en el país tras haber obtenido la Copa del Mundo en Qatar 2022. El arribo del mejor jugador del mundo se producirá unos días antes al país. Según pudo saber LA NACION de fuentes al tanto de lo que se trabajará y conversará en los próximos días, es siempre bajo “la idea no es imponer nada, porque sería contraproducente, pero sí hacer algo puntual y particular para estos eventos, tanto para que la estadía, que es en la provincia de Buenos Aires, como en los traslados” .

Entre lo que analizarán los funcionarios están los traslados que se harán entre el aeropuerto Ministro Pistarini, el predio de Ezeiza de la AFA, donde se alojarán Messi y la Selección, así como el traslado a la cancha de River, en Núñez, donde se jugará el primer partido y finalmente el viaje a Santiago del Estero, donde se disputará el segundo encuentro.

En el escenario de los traslados se dará una combinación de fuerzas de seguridad, como sucedió en la víspera de la llegada del seleccionado al país tras haber obtenido el tercer campeonato en la historia, lo que podría reeditar la tensión entre la Nación, la Provincia y la ciudad de Buenos Aires. Para el 20 de diciembre pasado, cuando se movilizaron casi cinco millones de personas, hubo un fuerte trabajo del área de Seguridad bonaerense, que logró que el micro atravesara su jurisdicción.

“Desde ya que vamos a brindarle toda la seguridad necesaria”, dijeron fuentes de Gobierno a LA NACION. Tras lo que hicieron referencia a los dichos de Celia, la madre de Messi, que hizo referencia a que ellos “se manejan sin custodia” . El Gobierno nacional no tiene relación con el jugador, a tal punto que no hubo comunicación con él, ni con su familia después del ataque. Desde Balcarce 50 también mantienen una relación distante con Tapia y aún lamentan que los jugadores no hayan visitado el lugar tras el Mundial.

“Está claro que no va a pasar nada, pero cualquier persona con dos dedos de frente sabe que se tiene que hacer algo. No por la certeza clara de lo que vaya a suceder, sino porque hubo una advertencia y no podes ignorarla” , dijo a LA NACION un funcionario bonaerense. La Selección tiene previstas dos fechas para este mes: el 23 en el Monumental ante Panamá y el 26 en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, ante Curazao.

