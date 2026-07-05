Argentina vs. Egipto, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Tras la sufrida victoria sobre Cabo Verde, la selección argentina se volverá a presentar en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 el próximo martes 7 de julio frente a Egipto, por los octavos de final. El encuentro está programado a las 13 (hora argentina) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta y se transmitirá en vivo por TV a través de DSports, Telefé, TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Mi Telefé, Flow y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Paramount+ y Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el francés François Letexier, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado sudamericano con una cuota máxima de 1.44 contra 9.80 que cotiza su derrota, es decir una victoria del conjunto africano. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 4.76.

El primero de los equipos que llegó a octavos fue Egipto, que en 16avos superó a Australia 4 a 2 por penales en Dallas. En 120 minutos de juego igualaron 1 a 1 por los goles de Emam Ashour para los africanos y de Mohamed Hany en contra para los oceánicos.

Posteriormente, el elenco dirigido por Lionel Scaloni eliminó a Cabo Verde con mucho sufrimiento porque se impuso 3 a 2 en tiempo suplementario gracias a un cabezazo de Cristian Romero que se desvió en Diney Borges. En los 90 minutos reglamentarios fue empate 1 a 1 con tantos de Lionel Messi y de Deroy Duarte. En el tiempo extra, Lisandro Martínez le dio la primera ventaja a la Argentina y, poco después, Sidny Lopes Cabral empató con un golazo.

Goles de Argentina vs. Cabo Verde | Argentina ganó un partido que casi le cuesta el Mundial

La Argentina ganó todos los partidos que jugó en el certamen. En la primera etapa dominó el Grupo J con triunfos sobre Argelia 3 a 0, Austria 2 a 0 y Jordania 3 a 1 y avanzó como líder. La ajustada victoria frente a los caboverdianos encendió las alarmas en el equipo porque en la previa había una gran diferencia entre ambos planteles y, sobre todo, porque no jugó bien y tuvo varios futbolistas en un nivel bajo.

En ese contexto es que se cae de maduro que Scaloni y su cuerpo técnico harán modificaciones en la formación inicial de cara al próximo partido. Los que tienen su lugar asegurado desde es el arranque no son muchos: el arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez, los defensores Cristian Romero y Lisandro Martínez; los volantes Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister; y Lionel Messi. El resto de los jugadores y las posiciones pueden sufrir cambios.

Los egipcios, liderados futbolistícamente por Mohamed Salah, tampoco conocen la derrota. Antes de superar a los australianos se ubicaron segundos en la zona G con cinco unidades producto de un empate con Bélgica 1 a 1, una victoria sobre Nueva Zelanda 3 a 1 y otra parda con Irán 1 a 1.

Mohamed Salah es la gran figura de la selección de Egipto KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ambos seleccionados se enfrentaron una sola vez en la historia y fue en un amistoso en marzo de 2008, en El Cairo. El conjunto dirigido por entonces por Alfio Basile ganó 2 a 0 con goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.

El vencedor del cruce avanzará a cuartos de final de la Copa del Mundo en curso y esperará por Suiza o Colombia, que se enfrentarán el mismo día pero a las 17 en Vancouver.