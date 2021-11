Tras la derrota, Aníbal Fernández tuvo otro cruce con la prensa: “Si quiero hacer autocríticas las hago para mí y nada más”

Lejos de hacer un análisis por el mal resultado de las elecciones legislativas de ayer, Aníbal Fernández se cruzó con una periodista que le cuestionó el por qué del festejo previsto para el próximo miércoles y le dijo: “¿Pero quiere las autocríticas para usted? En todo caso, si quiero hacer autocríticas las hago para mí y nada más”.

“¿Qué triunfo es el que hay que festejar el miércoles?”, le preguntó una periodista a Fernández. “Bueno, déjennos a nosotros elegir el triunfo en todo caso si vamos a festejarlo nosotros”, fue lo primero que respondió el funcionario nacional al hacer referencia al llamado que hizo el presidente Alberto Fernández ayer desde el búnker oficialista. “El miércoles llenemos la Plaza de Mayo y celebremos este triunfo como corresponde”, había manifestado anoche el mandatario, rodeado de euforia.

De manera irónica, esta mañana, el ministro de Seguridad le quiso explicar a la cronista respecto de etimología de la palabra “autocrítica”: “Por eso ‘auto’, de auto yo; y crítica. Las haré para mí si quiero”.

Previamente, al ser consultado por los dichos de Diego Santilli, que ayer tras el ajustado triunfo resaltó ante los presentes en el búnker que se vienen “dos años largos y difíciles”, Fernández respondió que “es un amigo” y “un día me juntaré con él y le pediré que me lo traduzca porque no lo entiendo”.

El ministro de Seguridad fue más duro cuando tuvo que responder a las declaraciones del expresidente Mauricio Macri. El exmandatario había hablado de “transición”. “Macri es intraducible. Nunca entendió nada. ¿Por qué va a entender ahora?”, preguntó Fernández a los periodistas.