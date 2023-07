Tras la polémica por la venta de candidaturas, Milei acusa el golpe y cae en las principales encuestas

escuchar

No son horas calmas para Javier Milei y su fuerza política, La Libertad Avanza, envuelta en una polémica judicial por la supuesta “venta” de candidaturas. Es que el meteórico ascenso del economista en los sondeos de opinión, un fenómeno registrado desde comienzo de año, parece haber llegado a su fin. Al menos así lo muestran las distintas consultoras que se dedican a medir el humor social, las mismas que ubican al dirigente libertario clavado por debajo del 20% de la intención de voto. Un número alejado del que supo ostentar hasta hace apenas pocas semanas.

La consultora Clivajes, en un estudio realizado de forma online entre el 1° y el 5 de julio y que alcanzó a 1570 encuestados en todo el país, ubica a la fórmula Milei-Victoria Villarruel en 18,4%. CB Consultora, por su parte, en un sondeo llevado a cabo entre 2856 personas, desde el 25 hasta el 27 de junio, arroja un resultado aun peor para La Libertad Avanza: 17,2%. Mientras que Analogías, en su relevamiento de junio que alcanzó a 2596 personas, lo muestra al libertario en 16,4%, 4,8 puntos menos con respecto a la misma medición de mayo.

Milei en la Feria del Libro Fabián Marelli

Son varios los factores que los analistas identifican en ese “desinfle”, que muchos califican de lisa y llana “caída”. Uno de ellos es el cierre de listas. “Ahora la oferta electoral es un poco más nítida y ya se sabe bien cómo está estructurada cada coalición”, indica, en diálogo con LA NACION, el director de Opinaia, Juan Mayol, quien señala que la intención de voto perdida por La Libertad Avanza en el último mes y medio se canaliza directamente hacia Juntos por el Cambio, en particular en beneficio de Patricia Bullrich. “Hay votantes que empezaron a ver que la propuesta de Milei es menos sólida, en términos de estructura política”, añade el analista.

Es que a pesar de que la fuerza libertaria no deja de figurar tercera en los sondeos, su tendencia a la baja lleva a los especialistas a considerar la posibilidad de que el escenario de tercios se desdibuje a medida que se acerquen las PASO del 13 de agosto. “Es un mapa de tres espacios políticos con valores altos, como pasó en el año 2015, cuando Massa terminó con 21%”, precisa Mayol, cuyo último estudio, realizado entre el 26 y el 29 de junio, ubica a la fórmula presidencial encabezada por el dirigente libertario con 19%, un porcentaje mayor al que publicaron el resto de las consultoras.

El acto de Javier Milei en El Porvenir

Mayol no considera que Milei se haya “pinchado”, pero sí que sus chances de llegar al ballotage “se desinflaron”. Aunque, a su entender, el dirigente libertario conservaría todavía una “ventana de oportunidad” de cara a los meses que restan para las elecciones generales de octubre: un virtual acrecentamiento de la crisis económica. “Eso podría incluso sumarle votantes desestancados del peronismo”, desliza el analista ante este diario.

Para el consultor, sin embargo, la polémica en torno a la supuesta “venta” de candidaturas puede aumentar la “desconfianza” en su armado y llevarlo a perder votantes “de clase media”. “Sobre todo, porque se puede terminar de instalar la idea de que Milei no tiene gente, que no tiene estructura, que está haciendo un negocio y que no logra cubrir los cargos”, enumera el consultor.

En esa misma línea, la directora de Trespuntozero, Shila Vilker, asegura ante LA NACION que las acusaciones contra del libertario y las debilidades de su armado exponen “el límite que tiene la antipolítica para hacer política”. Por eso, según la analista, “esos votantes que están dudosos entre Milei y la figura de Bullrich, pueden terminar optando por ella porque identifican que ‘tiene estructura’”.

Javier Milei en Tucumán en 2022

Vilker sostiene que Milei es una figura “muy oscilante”. Y repara en los numerosos “picos y caídas” que tuvo su imagen a lo largo del 2022, “en un vaivén que siempre terminó funcionando de modo ascendente”. Hoy, sin embargo, la especialista se pregunta si los números de adhesión que el economista supo ostentar hace dos meses fueron o no su techo. “Yo creo que la respuesta es que sí”, se responde.

“Es probable que de esta caída algo recupere, pero que no vuelva a tocar aquel pico. Milei era una vía para el desencanto y para el sentimiento antipolítico, pero estos dobleces [por las denuncias] son cosas que cabrían esperarse de la política, no de la antipolítica”, señala.

En ese sentido, otro dato novedoso que destaca Vilker es el de un escenario “menos confuso” que el de antes del 24 de junio. “La incertidumbre y la disputa previa al cierre de listas favorecía a la antipolítica”, explica la especialista. Y describe a Milei como “el árbitro de un sistema agrietado”, lo que lleva a que lo que suceda con su electorado impacte sobre el resto de las ofertas políticas.

Javier Milei en su acto de El Porvenir, en 2022

Sin embargo, aunque asegure que Bullrich es la principal beneficiaria de esa “fuga”, la analista observa que ese votante “desencantado” de la prédica libertaria muy probablemente este tentado a seguir el camino de la abstención o el voto en blanco. “Milei es una interpelación desde la antipolítica, por eso, si también te embroma la antipolítica, ya no tenés opción”, grafica.

Lo cierto es que la directora de Trespuntozero ve a Milei parado contradictoriamente sobre lo que denomina “la identidad dual del argentino”, que resume en lo que describe como “el odio al Estado y el amor a lo público”. “Para Milei, el Estado pareciera ser solo el sueldo de los políticos. Pero qué pasa si en realidad el Estado es también es el sueldo de los maestros, el de los policías, el de los médicos”, se pregunta la analista.

Así y todo, Vilker llama la atención acerca de la existencia de un segmento “en el que todavía opera la magia”. “Es una adhesión de núcleo duro donde la palabra de Milei todavía interpela, como cuando advierte a sus seguidores acerca del ‘engaño’ de los medios”, finalizó.