Mauricio Macri le cumplió la promesa a El Dipy: “Hasta almuerzo pegué”

Apenas dos días después de que el cantante El Dipy desafiara al expresidente Mauricio Macri para sacarse una foto juntos y que “revienten” de bronca los simpatizantes del kirchnerismo, ambos coordinaron un encuentro y este jueves hicieron una selfie.

“¿Qué pedí? Foto. ¿Y que pasó? Salió selfie con Mauricio Macri. ¡Hasta almuerzo pegué! Besis para todes”, escribió el músico en su cuenta de Twitter, donde lo había mencionado al exmandatario para hacerle el pedido.

El martes pasado -harto de que lo insultaran en redes sociales por su posición política- El Dipy hizo un fuerte descargo. “Podrido me tienen diciéndome macrista. Ni lo conozco a Macri. ¿Quieren que lo conozca? ¿Qué les pasa... si no pienso como ustedes, soy de Macri? Me cansaron”, había publicado.

Lejos de terminar allí su enojo con los comentarios negativos, continuó: “Solo por el placer de ver reventar de bronca a los K, le voy a pedir una foto. Hola, @mauriciomacri, ¿sale selfie?”.

Minutos más tarde, Macri citó su tuit y escribió: “Cuando quieras hacemos la foto”. Finalmente, el cantante y el expresidente se conocieron este jueves.

Cuando quieras hacemos la foto https://t.co/oDwHWktqOC — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 2, 2021

LA NACION