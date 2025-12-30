Tras la queja de Villarruel, el Gobierno confirmó que va a readecuar partidas del Presupuesto para enviar al Senado

El Gobierno confirmó este martes a LA NACION que va a hacer una readecuación de partidas del Presupuesto para enviar más fondos al Senado. La decisión llega después de que la vicepresidenta Victoria Villarruel advirtiera a los medios acreditados que el funcionamiento de la Cámara alta comenzaría a verse afectado si el Poder Ejecutivo no corregía mediante una decisión administrativa la distribución de fondos del esquema previsto para 2026.

“Ya estamos en rojo”, afirmó Villarruel la semana pasada.

Este martes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, evitó elevar más las tensiones con Villarruel -de relación dinamitada con el presidente Javier Milei y su círculo de funcionarios más cercanos- y admitió que hubo un “error” en las planillas, que será subsanado una vez que se promulgue el Presupuesto, que ya aprobó el Congreso, por primera vez en la era libertaria.

En base a los dichos del jefe de Gabinete -que todavía oficia como vocero- durante una conferencia de prensa desde Balcarce 50, la última del año, el problema no fue por lo proyectado para el mes de diciembre de 2025, sino hacia adelante.

“Había unos incisos que habían salido en cero en el Presupuesto, que obviamente se van a reacomodar. Porque los montos estaban en otros incisos, en otras partidas. Entonces, simplemente es reacomodar. Estaban en cero, creo... los Bienes de Uso. Algunos ítems estaban en cero, sí... Vamos a firmar el reacomodamiento de esas partidas porque están mal. El número global está bien, pero quedó un error en la distribución”, sostuvo Adorni, quien dejó entrever que esta corrección se hará en lo inmediato, una vez que ya se promulgue el Presupuesto por decreto, con firma de Milei.

“Será la semana que viene o este mismo viernes, veremos. Es un tema estrictamente técnico, es cuestión de cambiar las cartas de lugar, nada más”, acotó, para así bajarle el tono a un nuevo chisporroteo con Villarruel, mientras toda la relación del Ejecutivo con la Cámara alta se articula a través de la exministra de Seguridad y actual jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, que comanda un bloque de 20 legisladores en total.

El papel de Bullrich

Según pudo saber LA NACION, Bullrich se ocupó personalmente de que se acomoden los números dirigidos al Senado. También participó de las conversaciones el nuevo secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, que responde a Adorni.

En base a lo que le contaron a este medio fuentes al tanto, se readecuarían en los próximos días montos dirigidos a bienes de uso, bienes de consumo y el ítem de pasajes (servicios no personales).

Por su parte, Adorni no dio precisiones sobre el porcentaje en que se modificarán esos fondos.

Este martes, Villarruel todavía no estaba al tanto de cómo quedaría la letra final. Nadie la había notificado.

Quejas del Senado

Un informe que hizo el Senado al respecto del Presupuesto del Gobierno detalla que el incremento proyectado para 2026 representaba solo 4% para gastos de personal -paritarias, bonos, retiros anticipados-; 4% para bienes de consumo -combustible, higiene y limpieza, repuestos-; 2% en servicios no personales -pasajes, seguros, ascensores, custodia-; 1% en transferencias, y no destinaba ningún fondo para bienes de uso -maquinaria, equipos, herramientas, computadoras, softwares-, cuando el acumulado de inflación de enero a noviembre de este año es de 27,9%.

“El proyecto de presupuesto 2026 resulta insuficiente para afrontar los gastos necesarios para el pago de servicios y la adquisición de bienes de consumo y de uso que permitan un adecuado funcionamiento administrativo y parlamentario de este Honorable Senado. Incluso bajo un esquema de estricta contención del gasto (tal como se hizo en el ejercicio 2025), las partidas presupuestarias proyectadas imposibilitan garantizar la cobertura integral de las necesidades básicas“, se quejaron desde el Senado.

“Adicionalmente, la escasez de recursos deviene prácticamente en una ausencia total de capacidad de respuesta ante imprevistos y/o situaciones de emergencia”, sentenció el análisis económico-financiero, que confeccionaron en la Dirección General de Administración, antes de que se anunciara que habría una modificación en las partidas.

