Tras la reacción del Gobierno, Juntos redefine su estrategia en la provincia para la batalla electoral con el kirchnerismo

Atentos a la reacción en cadena del Gobierno al revés que sufrió en las urnas en las PASO, Juntos reaviva la maquinaria electoral en la provincia de Buenos Aires, bajo la premisa de que “el partido aún no está definido” y que deberán “redoblar los esfuerzos” para la batalla crucial de noviembre por el control del Congreso.

Pese a la grave crisis interna que generó en el oficialismo el triunfo opositor en las PASO, el larretismo no subestima la capacidad de recuperación del PJ en su principal fortaleza electoral. “Acá no podemos relajarnos, no ganamos nada”, advirtió ayer Diego Santilli, primer candidato a diputado nacional de Juntos, durante un almuerzo en San Fernando con referentes del vidalismo y postulantes de Pro en el terruño bonaerense. Lo escuchaban Martiniano Molina (Quilmes), quien protagonizó uno de los batacazos opositores en el conurbano, Alejandro Finocchiaro (La Matanza), Segundo Cernadas (Tigre) y Lucas Delfino (Hurlingham), Gastón Di Castelnuovo (Ituzaingó), Agustina Ciarletta (San Fernando) y Alex Campbell, vicejefe del bloque de diputados bonaerenses de JxC.

Santilli almorzó con referentes de La Territorial en San Fernando

Durante el mitin, Santilli remarcó que “la verdadera elección es en noviembre”. Debatieron cómo mantener los votos que cosechó la fuerza opositora en las primarias e incrementar la base de sustentación. “No bajemos los brazos. Hicimos una elección histórica, pero ahora hay que seguir”, arengó el exvicejefe porteño ante los referentes de la agrupación La Territorial, que agrupa a alfiles del vidalismo y larretismo que orbitan en Buenos Aires. Desde el espacio, que genera recelos entre intendentes de Pro, destacan los triunfos en las primarias de sus representantes en Quilmes, distrito clave de la tercera sección electoral donde gobierna la camporista Mayra Mendoza, en Tigre, bastión del massimo, Luján, Mercedes, otro terruño ligado a La Cámpora, y Ezeiza, entre otros. En el almuerzo que se realizó en el local de Juntos en San Fernando, Santilli y los dirigentes bonaerenses de Pro coincidieron en que se avecina una “campaña hostil” con el Gobierno. “No hay que subestimarlos”, apunto uno de los asistentes al encuentro.

Santilli está convencido de que el Gobierno saldrá a jugar a fondo para descontar los 4 puntos de ventaja que le sacó el conglomerado opositor al oficialismo en las primarias. Por ahora, el principal foco de preocupación de la oposición está en reforzar el operativo de fiscalización, sobre todo en escuelas y mesas “clave” de La Matanza, Merlo, Moreno, Almirante Brown o Florencio Varela. “Ya sabemos cuáles son las tácticas del peronismo para dar vuelta los resultados de las elecciones”, señaló una de las espadas de Pro en el distrito. En la cúpula de JxC sospechan que el peronismo movilizará el aparato estatal en los distritos clave para captar votos. Por eso, Patricia Bullrich (Pro), Alfredo Cornejo (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC) impulsaron la creación de “comité jurídico para denunciar delitos electorales”, con el objetivo de evitar prácticas de clientelismo político.