Tras las agresión en Lomas de Zamora, Milei se fue a Olivos y LLA no hará cambios en la campaña

Los incidentes ocurridos en Lomas de Zamora, donde atacaron a pedradas al presidente Javier Milei, no alterarán, al menos en principio, lo que le resta de la campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA). Así lo pudo saber LA NACION de fuentes oficiales una vez que el mandatario regresó a la quinta de Olivos.

Los incidentes de este miércoles sucedieron en una caravana prevista desde hace semanas y junto al Presidente estaban su hermana Karina Milei; el subsecretario y armador electoral bonaerense, Sebastián Pareja, y el candidato a diputado nacional José Luis Espert.

Una hora después de lo sucedido, el mandatario, su hermana y Espert llegaron a la residencia oficial de Olivos. Todos se encontraban “en perfecto estado”, confirmaron las mismas fuentes.

Espert, Milei y Karina, protegidos por un escudo policial en Lomas de Zamora Natacha Pisarenko - AP

De cara al domingo 7 de septiembre, cuando se votará en la provincia de Buenos Aires, a Milei solo queda una presentación en agenda. Será para el cierre de campaña, el miércoles 3 de septiembre en Moreno, distrito donde gobierna el kirchnerismo, al igual que en Lomas de Zamora.

La campaña de LLA, además, mantendrá las actividades de sus candidatos, que se dan en cada una de las ocho secciones que componen el padrón más grande del país.

En el marco de la campaña, Milei ya se mostró en Villa Celina, La Matanza, para su lanzamiento, en lo que constituyó el primer desafío al peronismo, que históricamente gobierna el Municipio más populoso de la provincia. Este lunes estuvo en Junín, para la presentación de los candidatos nacionales, y allí, al igual que este miércoles, hubo algunos incidentes en la previa.

Protestas en Junín por la presentación de Javier Milei, antes de los incidentes con un grupo de libertarios Gentileza Diario Democracia

El propio Presidente se refirió a esos incidentes al momento de subir al teatro San Carlos, de Junín, cuando comenzó el acto y culpó al kirchnerismo. “Fueron brutalmente agredidos por las hordas kirchneristas afuera de este lugar. Nunca más a las patotas kirchneristas”, gritó.

Tras la agresión de este miércoles, uno de los primeros en expresarse sobre el tema fue el portavoz Manuel Adorni, que no había acudido a Lomas porque participaba de una actividad en el centro porteño.

“Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más. Fin”, consignó en su cuenta de la red social X.

La presentación de Milei en Moreno será apenas horas antes de partir rumbo a Estados Unidos, en una nueva gira presidencial. El mandatario primero irá rumbo a la ciudad estadounidense de Los Ángeles y luego seguirá hacia Las Vegas.

Al primero de los destinos, Milei irá invitado por el economista Michael Milken, del Instituto Milken, en el que el primer mandatario ya estuvo el año pasado, y será para reunirse con empresarios en busca de inversiones. “Son 50 de los empresarios más importantes del mundo”, definieron de Milei a sus futuros interlocutores en el encuentro.

Al día siguiente estará en Las Vegas para encontrarse con empresarios hoteleros, en busca de promover más desarrollos en ese sector en suelo argentino. Tras ese encuentro volverá a la Argentina para estar presente el día de las elecciones en territorio bonaerense.

La caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora. Durante la recorrida le arrojaron una piedra a la camioneta que llevaba al presidente Santiago Filipuzzi - LA NACION

El de este miércoles es un nuevo tropiezo en una campaña que prácticamente no terminó de arrancar. El escándalo de los audios que sacude al oficialismo puso en pausa la presentación de candidatos libertarios en entrevistas, como tenían pensado realizar a esta altura de la actividad proselitista.