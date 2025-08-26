Atacaron a militantes de LLA en Junín y hay heridos: Milei culpó a “hordas kirchneristas”

Militantes libertarios fueron agredidos en la previa al acto de cierre que Javier Milei hizo en Junín, para presentar a los candidatos bonaerenses. Ocurrió en las inmediaciones del Teatro San Carlos. Algunos videos difundidos por Sebastián Pareja, armador oficialista, y el director audiovisual de Javier Milei, Santiago Oría, revelan momentos de violencia.

El presidente Javier Milei se refirió a esos incidentes cuando comenzó el acto y culpó al kirchnerismo. “Fueron brutalmente agredidos por las hordas kirchneristas afuera de este lugar. Nunca más a las patotas kirchneristas”, gritó.

La secretaria general y hermana del presidente, Karina Milei, también habló sobre este tema en el marco del acto. “Voy a decir solo unas palabras. Quiero solidarizarme con toda nuestra juventud, que fue brutalmente golpeada. Por eso nosotros decimos ‘kirchnerismo nunca más’. No queremos que pasen más estas cosas. No puede ser que los que piensen distinto hagan esas cosas”, sostuvo.

El diario Democracia de Junín difundió que tres de los militantes agredidos fueron hospitalizados. Y entrevistó a una de las personas de LLA que fueron víctimas de violencia.

“Empezaron a insultar, nos decían de todo, pero nosotros no contestábamos. En un momento vino un grupo grande de hombres y empezaron a pegarle a la gente. Salí corriendo con mi hijo, pero muchos quedaron ahí y fueron golpeados”, le dijo Sandra, una militante libertaria de Malvinas Argentinas al diario de la localidad.

Sebastián Pareja, por su parte, advirtió al referirse al kirchnerismo: “Son violentos, mentirosos y anti democráticos”. Y volvió a hacer uso de la frase que generó polémica hace algunos días en un acto realizado por LLA en La Matanza: “Kirchnerismo nunca más”.

Por otro lado, Santiago Oría subió a su cuenta de X un video en el que se ve al presidente abrazando a un militante que, en la previa del acto de presentación de los candidatos, resultó golpeado tras el enfrentamiento con militantes opositores. “El presidente Javier Milei abraza a uno de sus seguidores golpeado violentamente por los kirchneristas”, escribió.

🚨 El presidente @JMilei ABRAZA a uno de sus seguidores golpeado violentamente por los kirchneristas. pic.twitter.com/v72umiylS1 — Santiago Oría (@Santiago_Oria) August 25, 2025

Luego, durante el discurso que dio Javier Milei en el acto, la situación con el joven golpeado tuvo un segundo momento. Alguien se desmayó en una tribuna, las personas que estaban adentro del teatro se lo hicieron saber al presidente, quien frenó su coloquio para procurar atención médica para el joven.

Alguno de los referentes de LLA que se encontraba en el escenario, el momento de silencio que se hizo a la espera de la ayuda para el militante, para informarle al presidente que se trataba de una persona que había sido golpeada en la previa del acto. “Ya lo abracé allá”, recordó el máximo mandatario del país.

🚨 Un pibardo se desmayó de la emoción por haber abrazado a Milei.



Y el Javeto frenó todo el discurso para que vaya un médico a atenderlo.



QUE TIPAZO METIMOS A LA ROSADA 🥹 pic.twitter.com/BS7wrSwjU7 — Taliban (@TalidanMilei) August 25, 2025

Antes de los incidentes ya se percibía un clima de creciente tensión en las afueras del Teatro San Carlos. Mientras llegaban los referentes del partido oficialista al lugar, había una concentración de manifestantes en repudio de la presencia del presidente y de sus políticas.

En ese contexto, uno de los momentos de mayor tensión se dio cuando el diputado y primer candidato por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, pasó cerca de una parte de las personas reunidas en repudio y se dirigió a ellos repitiendo la famosa frase utilizada por el presidente: “¡Viva la libertad carajo!”.