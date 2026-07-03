Tras reunirse con funcionarios del Gobierno, los eurodiputados de derecha quieren “exportar” las medidas de Milei

“Trabajé cuarenta años como periodista, muchos de ellos en El País, cuando ese diario se podía leer. Cuando Santiago Abascal me llamó para sumarme a Vox, sentí que era el lugar que siempre había esperado”. Quien habla con LA NACION, mientras mira la inmensa villa 31 a través del amplio ventanal de un hotel en Retiro, es Hermann Tersch, diputado por el partido derechista Vox en el parlamento europeo, y cabeza informal de una delegación de eurodiputados de ultraderecha nucleados en la liga de los Patriotas por Europa, que esta semana llegaron a Buenos Aires.

Aunque no fueron recibidos por el presidente Javier Milei, los diputados, que representan al bloque de 86 legisladores de 14 países en el parlamento europeo (son la tercera fuerza), sí se vieron con miembros del gobierno, legisladores y funcionarios, todos del oficialismo. A modo de balance inicial, elogian casi sin matices al gobierno libertario, y califican lo hecho por el Gobierno como una verdadera “revolución política” que los inspira a imitarlo en sus países de origen. “Milei está moviendo los cimientos de la política mundial, y nos identificamos con la desregulación de la economía”, agrega Tersch, encandilado como sus compañeros de ruta por las medidas que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, les explicó en detalle en su encuentro con la delegación. “Lo que predomina en España y en Europa es la regulación masiva como modo de hacer política”, coincide Jorge Martín Frías, también eurodiputado por Vox, y director de la Fundación Disenso, el think tank del partido de Abascal, uno de los aliados preferidos del Presidente.

Refractarios a la “inmigración ilegal” (proponen la reemigración africana e islámica a sus países de origen), los legisladores pasearon por Buenos Aires su conocido combo de rechazo al socialismo, la cultura woke, la prensa, los derechos de las minorías sexuales y hasta al acuerdo de la UE con el Mercosur, aunque son prudentes a la hora de criticar ese pacto, ya que –asegura Tersch- “Argentina lo negoció muy bien, la que fue un desastre fue (Ursula) Von der Leyen”.

Los eurodiputados, durante su visita a Buenos Aires

La agenda de los eurodiputados comenzó en el Senado, donde los recibieron Patricia Bullrich y Agustín Monteverde. Después de Sturzenegger, fue el turno del intelectual libertario Agustín Laje, el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Culto, Agustín Caulo; el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “Gallego” Alvarez; y el extitular de la SIDE Miguel Ángel Toma. En el medio los recibió, en Casa Rosada, el flamante portavoz presidencial Adrián Ravier, mientras el Presidente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezaban una reunión con legisladores libertarios, en el debut oficial de Diego Santilli como jefe de Gabinete. “Plantearon que la Argentina es un modelo a seguir porque gana grados de libertad, achica estructuras y gana eficiencia, mientras que en Europa los altos impuestos y la burocracia han ralentizado el crecimiento económico”, posteó Ravier, con tono de autoelogio, luego del encuentro. El jueves por la mañana, un encuentro con medios de prensa –entre ellos LA NACION- y una reunión con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fueron las actividades de cierre.

Hoy me reuní con un grupo de Eurodiputados de Patriots For Europe Group en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada.



Durante el encuentro conversamos sobre los principales logros que han transformado a la Argentina en estos últimos 2 años y medio de gobierno de @JMilei… pic.twitter.com/1Xy8maaa2N — Adrian Ravier (@AdrianRavier) July 2, 2026

“Vimos hambre de desarrollo, mucho dinamismo. Nos queremos llevar ese espíritu argentino a Europa”, dice Paolo Borchia, del partido Lega de Italia, parte de la coalición de gobierno de Giorgia Meloni, otra aliada de Milei.

“Hay aquí mucha esperanza, pero también mucha resistencia. En la UE ocurre algo similar, con la burocracia y las regulaciones, la estúpida agenda verde y la ideología izquierdista”, se queja el diputado francés Fabrice Leggeri, del Frente Nacional de Marine Le Pen, opositor al gobierno de Emmanuel Macron. “Me impresiona la terapia de shock que se hizo aquí, la gente pudo ver cambios de la noche a la mañana”, dice Leggeri, preocupado por que la UE, asegura, “quiere migrar la mayor cantidad de inmigrantes desde África y los países islámicos, y eso es un peligro”.

¿Se oponen al acuerdo entre la UE y el Mercosur? “El gobierno de Milei hace lo que le conviene y la Argentina negoció bien, pero la señora Von der Leyen no consultó con nadie, fue un desastre”, critica Tersch, aunque el acuerdo fue aprobado por el Consejo de Europa y la Comisión Europea en enero pasado. “No somos antieuropeos, queremos una Europa distinta”, tercia el diputado Frías.

¿Y qué hacer con los inmigrantes? “ Los que entraron ilegalmente y los que delinquen tienen que irse”, dice Tersch, quien afirma que el presidente socialista español Pedro Sánchez “regala nacionalidades a supuestos nietos de españoles para conseguir votos”, y hasta asegura que “parte del gobierno comunista de Cuba está recibiendo pasaportes”. En el mismo sentido, Leggeri habla de “revertir el proceso” de la inmigración, y coincide en que “hoy las clases populares nos votan a nosotros, y por eso la izquierda quiere traer votantes en su reemplazo”.

Hacia el final, la vicepresidenta del grupo, Kinga Gal, del partido Fidesz de Hungría, defiende a su jefe político, Viktor Orban, derrotado en las últimas elecciones de abril pasado luego de 16 años de gobierno, y apunta a la “injerencia” de Bruselas en esa elección. “Demostramos que se podían hacer las cosas de manera diferente, pero ellos (por la izquierda y la UE) querían mostrar que no podíamos estar en el poder”, dice Gal, quien coincide con Tersch en que “en Hungría no ganó Peter Magyar, ganó la UE”.

Los Patriotas miran al 2027 y lo definen como un año clave. “Habrá elecciones en Italia, en Francia, en Polonia. Y tenemos potencial en todos lados”, dice Gal. “Todos los que estamos acá estaremos gobernando, muy pronto”, cierra Tersch, a modo de profecía optimista.