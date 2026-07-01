Nahuel Gallo brindó detalles sobre su detención en Venezuela y pidió ser el único querellante de la causa ante la Cámara Federal

Nahuel Gallo se presentó este miércoles ante la Sala I de la Cámara Federal porteña, brindó detalles sobre su detención en Venezuela -que duró más de 448 días- y expresó sus argumentos para apelar la decisión de unificar a todas las querellas en la causa que se tramita en el país contra Nicolás Maduro y otros funcionarios del chavismo por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Durante su testimonio, el gendarme contó cómo transitó el casi año y medio que pasó privado de su libertad en territorio venezolano, desde su detención el 8 de diciembre de 2024 hasta su liberación el 1 de marzo de este año.

Nahuel Gallo declaró en la Justicia el pasado 30 de abril

Por otro lado, Gallo explicó sus motivos para la apelación que presentó ante la decisión del juez Sebastián Ramos de unificar a los querellantes.

El gendarme se había acercado a los tribunales por primera vez el pasado 30 de abril, en aquel caso como testigo. Luego, su defensa pidió incorporarlo como querellante, hecho que fue avalado por Ramos.

Sin embargo, el magistrado decidió después la unificación con las denuncias del resto de los damnificados. Ahora los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia deberán decidir si conservan o revocan la resolución.

“Hoy es mi segundo día en Comodoro Py junto a mis representantes legales, dando un paso más para que continúe la causa contra Maduro. No busco venganza, busco justicia. Que la verdad prevalezca, que los responsables rindan cuentas y que ninguna víctima quede en el olvido”, manifestó Gallo vía X tras su presentación.

A su vez, indicó que confía en que la “Justicia avance” y que la “impunidad no tenga la última palabra”. Además, le agradeció a su equipo legal, Claudio Nuncija, Alfonso Martinotti, Alejandro Ferreira y Rodrigo Guzmán Espoz.

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