Javier Milei y sus medidas, en vivo: cambios en la estructura del Gobierno y negociaciones electorales

El Gobierno publicó el decreto 571/2026 que dejó delineada la nueva estructura del poder libertario, con Diego Santilli como jefe de Gabinete con funciones ampliadas y otros dos puestos claves: el vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt y el vicejefe del Interior, Gustavo Coria. Tal como adelantó LA NACION de fuentes oficiales.

Bajo la nueva modalidad se eliminó el Ministerio del Interior y sus funciones quedaron a cargo de la Jefatura de Gabinete. De esta forma, Santilli encabezará no solo la coordinación de la gestión diaria del Gobierno, sino que conservará la relación política con los gobernadores y le sumará el contacto con el Congreso.