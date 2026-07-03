Javier Milei y sus medidas, en vivo: cambios en la estructura del Gobierno y negociaciones electorales
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Fijan por decreto la nueva estructura del Gobierno, con Santilli como jefe de Gabinete con funciones ampliadas y otros dos puestos clave
El Gobierno publicó el decreto 571/2026 que dejó delineada la nueva estructura del poder libertario, con Diego Santilli como jefe de Gabinete con funciones ampliadas y otros dos puestos claves: el vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt y el vicejefe del Interior, Gustavo Coria. Tal como adelantó LA NACION de fuentes oficiales.
Bajo la nueva modalidad se eliminó el Ministerio del Interior y sus funciones quedaron a cargo de la Jefatura de Gabinete. De esta forma, Santilli encabezará no solo la coordinación de la gestión diaria del Gobierno, sino que conservará la relación política con los gobernadores y le sumará el contacto con el Congreso.
Milei llamó a Keiko Fujimori para felicitarla por su triunfo y anunció una “nueva etapa” entre la Argentina y Perú
Tras la victoria electoral de Keiko Fujimori en Perú, el presidente Javier Milei la llamó para felicitarla por el triunfo. A través de sus redes sociales, habló de una “nueva etapa” en las relaciones bilaterales entre la Argentina y Perú.
El mandatario comentó el diálogo entre ellos en una publicación en X. “Hablé hoy con @KeikoFujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad”, expresó.
La Casa Rosada negocia colectoras con los gobernadores afines para habilitar acuerdos electorales de cara a 2027
En las filas del oficialismo hay un convencimiento de que la primera bandera que deben plantar para buscar la reelección del presidente Javier Milei en 2027 es la reforma política, con la eliminación de las PASO. Esto más allá de que públicamente sus funcionarios, como el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, digan que se trata de un compromiso electoral hecho en 2023, con el afán de bajar costos.
Que las primarias queden afuera permitiría al Gobierno tener la lapicera ante los socios políticos y también generaría aún más complicaciones para ordenar a un peronismo que expone día a día sus fuertes quiebres internos.
Kicillof compartió imágenes de ciudades del AMBA bajo la ola polar para reclamar por Zonas Frías: “Desconocen la realidad”
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, compartió este jueves una nota de LA NACION sobre ciudades bonaerenses bajo la ola polar para rechazar la exclusión de la provincia del régimen de Zonas Frías, luego de los cambios introducidos en la ley aprobada por la Cámara de Diputados.
“No lo decimos nosotros, lo dice la realidad que se niegan a ver. Solo quienes no conocen la provincia de Buenos Aires o quienes la desprecian pueden sostener que no tiene que estar contemplada dentro de la Zona Fría”, expresó Kicillof desde sus redes sociales, donde adjuntó la mencionada nota.
La causa por YPF: contra el criterio de Lijo, la Cámara vuelve a empujar el expediente y suma una querella
La Cámara Federal le dio este jueves un nuevo empujón a uno de los expedientes de corrupción más longevos de Comodoro Py: sumó como querellante a una organización civil en la causa que investiga el presunto vaciamiento de la empresa estatal YPF, que lleva ya 20 años en etapa de instrucción en el juzgado de Ariel Lijo.
Por disposición de la Sala I, al expediente se incorpora como acusador particular Integridad Republicana, una asociación civil que está representada por el abogado Carlos Negri. Desde este jueves, contará con acceso al expediente, podrá proponer medidas de prueba y cuestionar los movimientos de la causa.
Los miedos de Santilli
“Tengo un miedo...”. Así, con ese desparpajo que le permite confundir a sus interlocutores sobre si habla en serio o está bromeando, el flamante jefe de Gabinete le respondió a un interlocutor respecto de las expectativas que había generado su llegada al cargo. Sobre todo, sobre la posibilidad de concretar lo que ahora esperan de él. Tanto dentro como fuera del Gobierno.
Más allá de su desenfado habitual y de su condición de hombre audaz, sabe que tiene dos grandes retos inmediatos para poder cumplir con las expectativas que su llegada (y la salida de Manuel Adorni) abrió. Construir confianza y lograr los recursos (materiales e inmateriales) que necesita para concretar lo que se espera que logre son tanto dos grandes objetivos como dos enormes dudas. A eso remite la frase expresada apenas llegaba el martes pasado a la embajada de los Estados Unidos para participar de la fiesta por los 250 años de la independencia de ese país.
Un fallo judicial benefició a Guillermo Moreno: considera que prescribió la causa por falsear los índices de inflación
La causa más emblemática contra el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno y de la funcionaria del Indec Beatriz Paglieri, en la que fueron condenados a tres años de prisión por falsear los índices de inflación durante el kirchnerismo, podría quedar en la nada, sin castigo.
La Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Alejandro Slokar y Mariano Borinsky, decidió que la causa estaba prescripta por el paso del tiempo y mandó al tribunal oral que impuso la condena que falle en consecuencia. El juez Javier Carbajo votó en disidencia. El caso está ahora en revisión de la Corte Suprema de Justicia, que tiene la última palabra.
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