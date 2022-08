Tras su salida del Banco Nación, Claudio Lozano calificó a Silvina Batakis como una “señora que está acostumbrada a hacer papelones”

Indignado por su salida del Banco Nación, el exdirector de la entidad, Claudio Lozano, consideró que Silvina Batakis desembarca allí porque “fue un error en el Ministerio de Economía y había que compensarla”. Entonces, se expresó en duros términos contra la antes titular del Palacio de Hacienda que pasó solo 24 días en el cargo y la tildó de ser una “señora que está acostumbrada a hacer papelones”. Dijo, incluso, que este era su papelón número dos.

“Batakis fue un error en el Ministerio de Economía y había que compensarla. Porque llega ahí, convoca mucha gente, y en 20 días se tuvo que ir. Y de repente porque tiene que venir acá y poner a mucha gente, quiere sacar a todo el mundo y limpiar un proceso virtuoso que venía viviendo el banco”, se quejó Lozano en Radio Mitre, convencido de que en parte su salida responde a la necesidad de la nueva conductora de la entidad de “reubicar” a la gente que llamó para que la acompañe cuando fue designada para reemplazar a Martín Guzmán.

Al analizar los motivos de este pedido de renuncia que le hicieron, dijo que todo se trató de una mezcla de “politiquería barata” con un “cambio de signo” del Gabinete nacional, tras la llegada de Sergio Massa como nuevo titular de Economía. “Ambas cosas confluyen en hacer este papelón dos por parte de Batakis en su ingreso al directorio”, sostuvo Lozano.

Consideró, asimismo, que la presidenta del Nación podría haber dialogado con su predecesor Eduardo Hecker esta necesidad de tener directores afines a su gestión, para resolver la transición “de una manera más elegante” e insistió: “No era necesario venir y pedirle la renuncia a todo el mundo, no conversar con nadie, mandar a decir. Fue todo un proceso que podría haberse evitado”.

Lozano, que es referente de Unidad Popular dentro del Frente de Todos, se había mostrado en desacuerdo con las primeras decisiones de Massa porque -según dijo- no suponían “cambio alguno” e incluso había criticado algunas designaciones que impulsó el nuevo ministro. Hoy consideró que su salida del banco “tiene que ver” también con esos cuestionamientos que hizo, aunque remarcó que no fue el único motivo para su expulsión. “Lo que ha pasado no tiene solo que ver con eso porque no soy yo solamente desplazado. Si hubiese sido yo solo podría ubicarse en ese plano”, aclaró después de que también echaran a Guillermo Wierzba y Federico Sánchez.

