Cristina Pérez: "Es el Presidente el que tiene que leer la Constitución, no yo"

Tras el tenso cruce, las palabras de Cristina Pérez para el presidente Alberto Fernández

19 de junio de 2020 • 09:59

"Es el Presidente el que tiene que leer la Constitución, no yo" fueron las palabras que anoche Cristina Pérez le dedicó a Alberto Fernández , quien el miércoles, en medio de una entrevista que dio al noticiero de Telefe, le contestó a la periodista que debía leer la carta magna argentina ante una pregunta sobre la intervención de la empresa Vicentín .

Tras la amplia polémica que causó ese ida y vuelta entre el Presidente y la conductora, Pérez hizo su descargo desde "Confesiones en la noche", su programa nocturno en Radio Mitre. "La verdad, no me esperaba que Aberto Fernández me saliera a chucear con eso de los adjetivos porque me conoce desde hace muchísimos años, y menos lo esperaba por la diferencia de poder que hay entre un presidente y yo", comenzó.

El cruce entre Alberto Fernández y Cristina Pérez 05:57

Video

"¿Qué necesidad tenía de querer humillarme al aire? Yo no me dejé humillar porque me enseñaron que no me deje humillar por nadie. Me tocó a mí como le hubiera tocado a cualquiera. Aunque acá de lo que hay que hablar es de una medida en la que se juega el Estado de Derecho en la Argentina. Es el Presidente el que tiene que leer la Constitución, no yo", expresó.

El papel de Cristina Kirchner

Por otra parte, la periodista cuestionó la libertad de decisiones del mandatario al señalar el papel de la vicepresidenta: "Alberto Fernández está en un momento en que debe decidir si va a gobernar o va a dejar que maneje su gobierno Cristina Kirchner ".

Pérez recalcó que el Presidente "quiso cambiar el ángulo" de su pregunta y aseguró que la intervención de Vicentín "es inconstitucional". Luego, cerró: "me manda a leer una ley de [Rafael] Videla, como si no supiera que la Constitución está por encima de las leyes".

El constitucionalista Daniel Sabsay, invitado al programa, opinó por su parte que el proyecto oficialista de intervenir a Vicentín "es un verdadero disparate, manifiestamente anticonstitucional" y destacó que el mandatario mostró "una actitud patoteril" y que "las expropiaciones deben hacerse por ley, no por decreto de necesidad y urgencia".