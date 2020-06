Alberto Fernández y Cristina Pérez se cruzaron por la causa Vicentin

A 90 días del inicio del aislamiento social y obligatorio, el presidente Alberto Fernández habló con Telefe y dio detalles sobre las nuevas medidas dispuestas por el Gobierno para la cuarentena, las restricciones al transporte público y la situación particular que atraviesa el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Además, habló sobre el caso Vicentin y protagonizó un tenso cruce con la periodista Cristina Pérez.

El incómodo momento se produjo cuando la periodista le preguntó por "la polémica y cuestionada intervención" de la cerealera. "La palabra 'expropiación' erizó la piel de todo el sector empresario. ¿Hay una chance de que haya un estadio intermedio para no llegar a esa situación que, para muchos, compromete las garantías del derecho a la propiedad privada establecidas por la Constitución?".

"La pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos", comenzó diciendo el Presidente. En ese momento, ella lo interrumpió y se defendió: "La periodista soy yo y usted es el Presidente, así que tengo derecho a expresarla como me parezca".

Pero Fernández subió la apuesta y "le marcó a los oyentes" el hecho de que ella haya "adjetivado como 'polémica y cuestionable'" la decisión del Gobierno en vez de decir: "yo creo que es así". "Eso no es el común, eso es lo que usted cree", añadió el mandatario.

"Si usted lo desea, le puedo decir por qué dije 'polémica y cuestionable'. Porque la Constitución no le da atribuciones al Poder Ejecutivo para intervenir en una empresa privada de esa manera, a través de un decreto", siguió ella. Y Fernández, contundente, lanzó: "Está equivocada, está equivocada. Le recomiendo, entonces, que además lea la Constitución. Por razones de utilidad pública, el Poder Ejecutivo puede expropiar bienes; no lo digo yo, lo dice la Constitución".

"Me refería a la intervención, Presidente. Los constitucionalistas lo afirmaron, no yo", retrucó Cristina Pérez. El mandatario fue más allá: "Entonces yo le recomiendo que, además de leer la Constitución lea la ley de expropiaciones, que faculta que a la hora de expropiar uno pueda intervenir". Y siguió: "Me ahorraría muchas cosas si, por lo menos, leyera la Constitución y la ley de expropiaciones".

Luego, Fernández aclaró: "No estamos expropiando una empresa que funciona maravillosamente bien. Estamos expropiando una empresa que ha caído en concurso preventivo, acusada de una serie de maniobras de las que no voy a abrir juicio, porque no soy yo quien debe calificarlas; pero le han hecho un enorme daño al sector cerealero argentino".