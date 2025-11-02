Trasladaron a Fred Machado a Buenos Aires y el miércoles lo extraditarán a EE.UU.

La División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina trasladó de Viedma a Buenos Aires a Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico, lavado de dinero y estafa, y vinculado al diputado en uso de licencia José Luis Espert, quien, por el escándalo que generó ese nexo, debió renunciar a su candidatura para renovar la banca. Machado viajará el miércoles a Estados Unidos, donde lo reclama la justicia.

Trasladaron a Fred Machado a Buenos Aires, antes de extraditarlo a EE.UU.

Esposado, con chaleco antibalas y escoltado por tres efectivos policiales, Machado se subió a un avión en Viedma para ser trasladado a Buenos Aires. El miércoles, partirá desde Ezeiza con destino a Estados Unidos, donde lo reclama la justicia para juzgarlo por narcotráfico, lavado y estafa.

Hasta que se concrete la extradición a Estados Unidos, Machado estará alojado en la División Alcaidías de la Policía Federal. El miércoles, viajará vigilado por agentes Marshals, el equipo federal que se encarga de tareas como la custodia de presos en traslados aéreos.

Machado estaba detenido desde 2021, a la espera de que se concretara su extradición a EE.UU., en una casa de Viedma. Esa situación se extendió hasta el 8 de octubre, cuando el escándalo de sus vínculos con Espert ya había tomado nuevo impulso. L Cor