Manuel Adorni, el nuevo jefe de Gabinete que conoció a Milei en el lugar menos pensado y se consolidó bajo el ala de “El Jefe”

A los 45 años, el economista que empezó a comunicar con un blog anti kirchnerista ganó poder como escudero de la administración libertaria; su amistad con los hermanos Milei, las polémicas con el periodismo y su candidatura “testimonial” en la Ciudad

LA NACION Cecilia Devanna Escuchar Nota

Javier Milei y Manuel Adorni se conocieron en el lugar menos pensado para quienes, casi una década después, se convertirían en el primer presidente libertario y su vocero: fue en el programa del periodista Gustavo Sylvestre, en la señal ultrakirchnerista C5N. Fanáticos de la economía, trabaron una relación de amistad de inmediato. Con ideas y visiones muy similares, el vínculo creció con fuerza y se extendió, a comienzos de 2022, a Karina Milei, la hermana menor del mandatario y actual secretaria general de la Presidencia. “El Jefe” fue, también, la gran artífice para que Adorni cambiara la economía, el periodismo y el mundo de las redes, y asumiera el rol de escudero diario del gobierno de La Libertad Avanza.

Desde ese lugar saltó, en abril de este año, a candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza (LLA). Su triunfo, desbancando a Pro del primer lugar en su histórico bastión porteño, no hizo sino consolidarlo como referente libertario y lo terminó catapultando al rol en el que acaba de ser designado este viernes: jefe de Gabinete de ministros. Su candidatura fue finalmente testimonial.

El clic de Adorni para dejar los medios y llegar al poder se dio con la naturalidad de las casualidades. En la víspera del balotaje entre Milei y Sergio Massa en el balotaje, Adorni pasó a saludarlo y a desearle suerte por el Hotel Libertador, convertido en búnker y habitación del entonces candidato presidencial. Al salir de la cita, Adorni se encontró en un pasillo con “El Jefe”, que en medio de una charla le ofreció una entrevista exclusiva con su hermano si ganaba ese domingo. Adorni aceptó sin dudarlo y la entrevista se concretó el lunes 20, apenas horas después de que Milei arrasara en las urnas . Ese día se dio el intercambio definitorio entre Adorni y Karina.

Al salir de la habitación preparada para las entrevistas, Adorni volvió a cruzarse con ella, que esta vez estaba acompañada por el “arquitecto” de la victoria libertaria, Santiago Caputo. Mitad en broma, mitad en serio, Adorni les soltó: “Si necesitan un vocero, me avisan”, según recuerdan testigos de aquellos días de vértigo. Caputo y Karina Milei se miraron y, sonrieron. “Sos el indicado”, recibió como respuesta. Adorni pidió unas horas para pensar lo que entonces se había convertido en una propuesta. Terminó aceptando esa misma noche. Fue luego de hablar con Bettina Angeletti, su esposa, licenciada en recursos humanos, coach ontológica y madre de sus dos hijos. En el medio, subió la entrevista a su canal de YouTube.

La secretaria general de presidencia, Karina Milei, junto al portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, en el Congreso de la Nación

A los 44 años, este platense de casi dos metros de altura se sube cada mañana al atril de la sala de conferencias de la Casa Rosada para encarnar la defensa diaria del gobierno de Milei. Allí despliega su estilo frontal, desestructurado y de modos directos, que no escapa a la confrontación ni a las polémicas, y a veces hasta parece buscarlas. Entredichos que luego terminan impactando en las redes sociales y en la propia escena política, y que incluso desataron críticas de entidades periodísticas, como Fopea y ADEPA.

En la administración libertaria hacen una defensa cerrada de Adorni. Es que la provocación –entendida puertas adentro como disruptiva– se volvió un sello de La Libertad Avanza. “Nosotros tenemos una ventaja y es que no tenemos pasado. Somos genuinos. Nos pueden decir muchas cosas, pero no pueden cuestionarnos por la frontalidad”, interpreta un alto funcionario de Balcarce 50 que conoce de cerca y desde hace años a Adorni.

Karina Milei y Manuel Adorni en el Foro Llao Llao en Bariloche Presidencia

A cinco meses de desembarcar en el poder, en las filas libertarias no hay dudas de que Adorni era el indicado para el rol de frontman que necesitaban cubrir. Es que, además de sus formas ante la prensa y su sintonía con las ideas del Presidente, Adorni domina el mundo de las redes. Antes de asumir en el cargo, era habitual que hiciera transmisiones desde la plataforma de streaming Twitch, donde además de participar en juegos online interactuaba con los usuarios de esa comunidad. “Gamer”, “streamer”, “youtuber”, Adorni conoce a la perfección esos universos de las redes que para el espectro libertario son oro puro.

Elegido “tuitero del año” en 2023 por los Martín Fierro digitales, Adorni despliega también en la red social de Elon Musk su defensa diaria del Gobierno, además de una ofensiva contra políticos y referentes opositores que cuestionan a Milei o a sus medidas. “Fin”, es el remate que lo caracteriza.

Adorni adquirió una relevancia cada vez mayor con el correr de los meses. “Se adaptó a la institución”, dicen en los despachos de Casa Rosada. Quienes lo conocen de cerca cuentan que respeta las formalidades a rajatabla. Tanto que incluso cuando va a ver al Presidente “ no se sienta hasta que Javier no le dice que lo haga ; es su amigo, pero él corre esa relación porque entiende que, ante todo, es el Presidente”.

En el corazón libertario cuentan que Milei había pensado en Adorni para otros cargos, mayormente en organismos descentralizados . No como vocero, donde, de todos modos, el mandatario le tuvo confianza plena. Hasta aquel 20 de noviembre de 2023, Adorni había respondido siempre que no a los ofrecimientos. Algo cambió ese día. O, mejor dicho, todo.

El vocero Manuel Adorni, y su mujer, en la cena de la Fundación Libertad Santiago Filipuzzi� - LA NACION

Pero ese encuentro con Karina Milei, con ofrecimiento incluido, no fue el primer golpe de timón en su carrera. Economista por la Universidad Nacional de La Plata, hijo de una familia de clase media, Adorni empezó en los medios casi de casualidad, cuando en 2014 creó un blog en el que descargaba críticas a la filosofía del kirchnerismo. Entre su puñado de lectores estaba el productor de un programa de radio de Córdoba que lo sacó al aire y sin proponérselo, le empezó a cambiar la vida. Fue el comienzo de un ir y venir por los medios como invitado, que se dio a la par de su crecimiento en las redes y en YouTube. Esa exposición no le gustó a los jefes de la automotriz en la que Adorni trabajaba como gerente. Terminó desvinculándose. Y la comunicación se volvió su ocupación central.

Quienes conocen de cerca a Adorni cuentan que disfruta y se divierte con su trabajo. También, que el mayor desgaste que experimenta es por la burocracia que implica su rol. Las internas palaciegas, otra constante para los funcionarios de cualquier gobierno, por ahora le fueron favorables. Lo podría atestiguar Eduardo Serenellini, el secretario de Medios, que en enero vio como casi la totalidad de su estructura se iba bajo la órbita de Adorni. Para algunos, el anticipo de la resolución en el Boletín Oficial que debilitó a Serenellini, firmada por el Presidente, fue la foto que mostró a Adorni y Karina Milei, sonrientes, en uno de los palcos del Congreso de la Nación, durante el primer tratamiento de la ley ómnibus.

Ambos guardan una relación de cariño y respeto, señalan en la Casa Rosada. Y una amistad que se extiende a la esposa de Adorni, con quien suelen compartir algunos planes. Como cuando asistieron al Luna Park para ver un show y luego una cena grupal, dos domingos atrás. El vínculo familiar comenzó a consolidarse en febrero de 2022, cuando Adorni y Milei fueron invitados a Punta del Este a dar una charla. El futuro presidente fue con su hermana y su vocero, con su esposa.

Manuel Adorni y Javier Milei X Adorni

La exposición que alcanzó Adorni y su identificación con los Milei también le trajeron consecuencias adversas . Como los silbidos y abucheos que recibió en diciembre, cuando decidió acudir a un recital de Fito Páez en el Estadio Único de La Plata. El episodio lo descolocó y le obligó a tomar conciencia de su nueva realidad. Al día siguiente, la seguridad del Gabinete decidió que él y su familia tuvieran custodia. Otro episodio menor –un hombre que lo criticó frente a la puerta de su casa– lo movilizó desde entonces a evitar los lugares públicos, cuentan en su entorno.

Vecino de un tranquilo barrio porteño, los fines de semana se retira a una zona semirural para descansar con su familia y disfrutar del ritmo de pueblo en una casa que alquila al oeste de Buenos Aires. Allí, en el último tiempo, volvió a probar con algunas pocas salidas a lugares públicos.

De lunes a viernes, Adorni se fijó una cita ineludible: las conferencias de prensa de las 11, donde responde a las preguntas de los periodistas acreditados en la Casa Rosada. Luego de algunos cruces fuertes, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) lo instó “a mantener distancia y respeto profesional” por el trabajo periodístico . “Me tiene sin cuidado lo que diga Fopea”, respondió el vocero. “ Sería interesante que la vara sea siempre la misma . Tantos maltratos [que hubo] en esta misma sala donde Fopea no decía nada”, agregó.

Días atrás, por primera vez, se mostró visiblemente molesto en la sala de conferencias. “Queremos saber cuántos perros tiene el Presidente, porque es importante, si hay cuatro y él dice que está con cinco, es preocupante para los argentinos que vea algo que no está”, le dijo el periodista Jonathan Heguier. Hasta entonces, parecía disfrutar del duelo diario con Fabián Waldman, de FM La Patriada. Pero la pregunta sobre los perros de Milei lo descolocó. “Lo que preguntaste sobre los perros del Presidente es irrespetuoso. Es desubicado, sugerir lo que sugeriste es desubicado. Es meterse con su familia”, reaccionó Adorni, con su mejor cara de desagrado.

“Manuel no tiene problemas en responder ninguna pregunta, tampoco en decir que no sabe algo y comprometerse a averiguarlo, pero si algo no hará es entrar en el juego partidario”, lo defienden en el Gobierno. Afirman que el funcionario “en ningún momento” le faltó el respeto a los periodistas y toman distancia de las cuentas libertarias que difundieron videos de los cruces de Adorni con periodistas, en los que el vocero presidencial queda bien parado, en desmedro de los segundos.

“Se instaló en la escena y eso es positivo”, evalúa el consultor Carlos Fara sobre el rol de Adorni como vocero. “El personaje existe, le guste o no le guste a la audiencia y el periodismo, existe Adorni”, completa, para presentarlo como “un alter ego del presidente, que está representando a Milei, con un estilo más bien de perfil alto y cierta soberbia”. De todos modos, el especialista plantea una distinción: “Es un personaje más político que comunicacional, que sintoniza con lo que Milei quiere transmitir. No es un personaje explicando a Milei, sino que es un fiel transmisor”.

En ese sentido, Fara distingue el rol de Adorni del que, por ejemplo, detentaba el exministro del Interior, Carlos Corach, en tiempos de Carlos Menem. “No es el Corach de Menem, que todo el tiempo lo estaba explicando [al expresidente]. Es un fiel transmisor, pero pierde capacidad de amortiguar salvo cuando el Gobierno siente que se va de línea ”. A excepción de esos casos, Fara considera que Adorni “nunca asume un rol distinto del que el Gobierno le quiere dar a cada tema. Es lo que decide el Presidente en ese sentido”. Para cerrar, advierte: “Para un presidente disruptivo era esperable un vocero así, desde el punto de vista funcional. No se puede juzgar a Adorni por fuera de que es el vocero de Milei” .

Adorni también debió enfrentar una polémica cuando se conoció la designación de su único hermano, Francisco, como asesor en el Ministerio de Defensa, con un sueldo de 2,6 millones de pesos. “Es un tema que corresponde a mi hermano decirlo. No tuve nada que ver con esa designación”, respondió en medio de una conferencia de prensa. En privado, cerca de Adorni señalaron que la designación de su hermano, que contradice los mandatos no escritos de la lucha contra “la casta”, se debió a un pase desde el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, en el que trabajaba desde hace casi dos décadas. Destacaban, además, que Francisco Adorni contaba en su haber con una maestría en Administración Pública.

En medio de esa dinámica diaria endiablada, el vocero presidencial mantiene una rutina no del todo conocida: le pasa diariamente a un amigo notas de voz que graba en el teléfono, para luego desgrabarlas y ordenarlas cronológicamente. Esas anotaciones tendrían como destino posible un futuro libro para plasmar sus días en la administración libertaria.

La exposición de Adorni hizo que distintas consultoras comenzaran a medirlo. No fue por pedido de los libertarios, afirman en el Gobierno. Hasta ahora, esos informes arrojan un alto nivel de conocimiento.

Adorni y su entorno rechazan que las mediciones respondan a una eventual candidatura. “Después de esta experiencia, Manuel puede volver a la economía o el periodismo, puede terminar en cualquier lado”, afirma un hombre de su confianza. Por lo pronto, este sábado terminará sentado en la mesa de Mirtha Legrand, quien un mes atrás confesó su temor a criticar a Milei, por “temor a represalias”. Será otra prueba de fuego para el principal escudero del libertario.