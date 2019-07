Fuente: Archivo

16 de julio de 2019

El proyecto del "Servicio Cívico Voluntario en Valores" de la Gendarmería venía siendo elaborado y madurado desde hace diez meses por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Pero cuando hace dos semanas se conversó en una reunión de gabinete, a Mauricio Macri y a Marcos Peña les entusiasmó la idea. Analizaron la agenda presidencial, y definieron que el mejor momento para comunicarlo era hoy, al filo de la veda de anuncios de gestión e inauguraciones que se inicia este miércoles, a 25 días de las PASO.

En el Gobierno estiman que los principales beneficiarios del programa -que apunta a formar y a darle una disciplina a jóvenes que no estudian ni trabajan ("nini") de entre 16 y 20 años- serán las "madres que no encuentran un camino para sus hijos" y los "jóvenes que no finalizan el secundario y esperan encontrar una salida laboral".

Pero en el Gobierno también reconocen que esperan que la medida genere aceptación en determinados sectores de las clases medias y altas. "Instintivamente sabemos hacia dónde va la opinión pública y creemos que esta es una medida con consenso social", reconoció a La Nación ayer un alto funcionario.

En el Ministerio de Seguridad tienen un antecedente: midieron la reacción que generó el protocolo de uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad, en diciembre del año pasado, y concluyeron que tuvo más del 70% de aceptación.

Aseguran, además, que la Gendarmería "es una de las instituciones con mejor imagen". "Un tipo vestido de azul no genera tanta confianza como un gendarme", señalaba ayer un colaborador oficial.

El "Servicio Cívico Voluntario en Valores" está destinado, según fue publicado ayer en el Boletín Oficial, a la "capacitación en valores democráticos y republicanos, el fomento del compromiso personal y para con la comunidad, los hábitos responsables, el estímulo a la finalización del ciclo educativo y la promoción del desarrollo de habilidades para el trabajo". La medida generó rechazo en la oposición que cuestionó que una fuerza de seguridad y no el sistema educativo, se ocupe de la formación y la orientación vocacional de los jóvenes.

Lejos de reconocer contradicciones, ayer, cuando la ministra Bullrich explicó el programa en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, a su lado estuvo el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro.

El funcionario señaló: "Es para los chicos que hoy no están haciendo nada, que están en la calle y no están estudiando, que han abandonado el secundario". "Son ofertas distintas, la escuela les da a los chicos un título", agregó y dijo que su cartera "a través de Instituto de Educación Técnica va a estar involucrado en el programa" para acreditar "los oficios" que se dicten en la cursada.

"La sociedad pide que haya buenos hábitos y valores, porque ve en los «nini» una amenaza a futuro", reconoció ayer un funcionario.

Aunque el proyecto fue elaborado por Bullrich, ayer Macri se involucró el anuncio y visitó el Comando de la Región I de Gendarmería, junto al Bullrich y al director de Gendarmería, Gerardo Otero. Desde este martes y hasta las PASO, Macri no podrá hacer anuncios oficiales o inauguraciones. Los actos del Presidente serán de puro proselitismo.