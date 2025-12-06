El Gobierno intimó a la AFA por publicitar una universidad que no está legalmente habilitada

El Ministerio de Capital Humano intimó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a suspender en forma inmediata la publicidad vinculada a la denominada Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino (UNAFA), al constatar que la iniciativa corresponde a una institución que no se encuentra legalmente habilitada para ofrecer carreras universitarias en el país. La dependencia del Gobierno sostuvo que la entidad deportiva deberá presentar un descargo dentro de un plazo de cinco días hábiles y advirtió que el uso de la palabra “Universidad” solo puede aplicarse a instituciones creadas y autorizadas por el Estado Nacional.

De acuerdo con los documentos difundidos por Capital Humano, la Subsecretaría de Políticas Universitarias verificó que la AFA promociona carreras de grado y de posgrado en medios de comunicación, redes sociales y una página web recientemente creada, pese a carecer de la acreditación correspondiente. El comunicado remarcó, además, que la normativa en vigencia prohíbe expresamente que entidades no habilitadas publiciten o emitan títulos universitarios.

En la nota formal enviada a la AFA, firmada por el director nacional de Gestión Universitaria, Matías Zubiría Mansilla, el Gobierno señaló que se detectó publicidad de la UNAFA en diversas plataformas digitales, como Facebook, Instagram, X, TikTok y LinkedIn, junto con la difusión de una página web que incluye una oferta académica con inscripción para 2026. En uno de los pasajes del documento se advierte que la asociación se encuentra promocionando carreras universitarias a través de una "universidad inexistente“.

El texto agrega que en ese sitio web se presentan programas de formación, incluso de posgrado, como una maestría en Dirección de Entidades Deportivas. Frente a esa situación, la nota oficial recuerda que la Resolución Ministerial 206/1997 establece que el uso de términos como “Universidad”, “Facultad” o “universitario”, y sus equivalentes en otros idiomas, está reservado exclusivamente a instituciones habilitadas conforme a la legislación vigente.

La intimación también subraya que “únicamente las instituciones legalmente habilitadas para funcionar como universitarias podrán calificar como universitaria o de posgrado la oferta educativa que publiciten, o los diplomas, certificados o títulos que expidan o prometan expedir”, según marca esa misma normativa.

Hace un mes, Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, había encabezado junto a Alberto Barbieri, designado rector de la UNAFA, un acto en el que se realizó, según indica una publicación en la página de la casa madre del futbol argentino, la “presentación oficial” de la casa de estudios en cuestión.

Hace un mes, Tapia encabezó un acto de presentación de la universidad de la AFA Web AFA

Desde hace algunos días, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino es foco de la crítica pública. Al cierre de la etapa de grupos del torneo local, la entidad decidió otorgar un título a Rosario Central por ser quien logró acumular más puntos en la tabla anual. Eso generó el recibimiento de espaldas por parte de Estudiantes y revuelo en las redes sociales.

A partir de eso, el dirigente del fútbol no salió de la mira pública ya que comenzó a conocerse información, y la justicia empezó a trabajar, sobre la posible vinculación de Tapia con Sur Finanzas por una posible maniobra de lavado de dinero.