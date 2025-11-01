Macri cuestionó la designación de Adorni y alertó sobre las internas en el Gobierno

El titular de Pro, Mauricio Macri, se fue muy disgustado de la reunión que mantuvo anoche con el presidente Javier Milei en la quinta de Olivos. Durante la cumbre, Milei le confirmó a Macri que había decidido desplazar a Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete y promover en su lugar al vocero Manuel Adorni, un hombre de extrema confianza de su hermana, Karina.

“A esta decisión a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro”, subrayó Macri en un duro mensaje que difundió esta tarde en su cuenta de “X”.

Macri arribaba a la cumbre en la residencia presidencial con bajas expectativas. Pero los dirigentes de Pro que hablaron con él después de la charla con Milei lo notaron decepcionado con el rumbo del gobierno de La Libertad Avanza (LLA). “Fue una profunda desilusión”, dijeron cerca del expresidente.

En su comunicado, el líder de Pro lamentó el resultado de la conversación con Milei. “La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, puntualizó.

Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 1, 2025

Milei lo había llamado a Macri después que de LLA se impusiera con holgura en las elecciones legislativas del domingo pasado. La comunicación se dio el lunes. El Presidente le agradeció que haya acompañado a su gestión durante los primeros dos años y, sobre todo, destacó el aporte que había hecho Pro desde el Congreso para asegurar la gobernabilidad. El jefe del Estado también exhibió su gratitud porque Macri había apoyado a las listas de LLA y Pro en la Capital y la provincia de Buenos Aires -fue un mensaje ambiguo en el que solo respaldó a los postulantes del partido amarillo-; y que hubiera llamado a votar a favor del cambio después de sufragar el domingo a la mañana.

Ese lunes, Milei y Macri consensuaron que volverían a verse antes de que el Presidente viajara al exterior. El titular de Pro le advirtió que él estaba dispuesto a verlo, “siempre y cuando no se enojara por las cosas que tenía para decirle”. El líder de LLA, quien suele elogiar a Macri, aceptó esa condición.

Mauricio Macri al salir de la reunión con Milei en Olivos

Anoche, cuando arribó a la quinta de Olivos, el titular de Pro se encontró con los hermanos Milei. Los felicitó por el triunfo electoral y les dijo que estaba “contento” por el respaldo que había logrado el proyecto libertario en las urnas. No obstante, le planteó a Milei que debía aprovechar que estaba frente a una oportunidad “única e irrepetible” ya que había conseguido el acompañamiento de la sociedad y tenía un “apoyo inédito” del gobierno de Donald Trump, que activó un salvataje financiero que le permitió al Gobierno frenar la corrida cambiaria.

“Yo quiero que te vaya bien y seas un gran presidente, pero tenés que escuchar”, le dijo. Mientras Macri lo alentaba a implementar cambios para mejorar la gestión, el Presidente le comentó que había decidido echar a Francos. El ministro coordinador había sido el mediador con Macri en las semanas previas a las elecciones. Fue el principal promotor en la Casa Rosada de la idea de que Milei debía abrirle el juego al titular de Pro.

Cuando Milei le dijo a Macri que Francos ya no seguiría al frente del Gabinete, el expresidente le sugirió que debía inclinarse por un perfil técnico en su equipo. Le recomendó que buscara una persona con experiencia en la administración pública que pudiera poner en marcha la gestión de LLA, con capacidad para monitorear la ejecución de los planes de gobierno y controlar los pliegos y licitaciones o el presupuesto.

Puntualmente, le mencionó el caso de Horacio Marín, actual titular de YPF.

En ese instante, Milei lo interrumpió y le avisó que ya había tomado la decisión: el elegido era Manuel Adorni. “Está todo dicho”, remarcaron en el entorno de Macri, quien prefería a un “gestor”, no un “vocero”.

Ante sus íntimos, el titular de Pro no ocultó su “tristeza” por el cambio de fichas en la Casa Rosada. Valoraba la figuraba de Francos y cree que Milei no escucha sus consejos. Los desencuentros entre ambos comenzaron en el amanecer de la gestión de LLA.

Como consignó LA NACION la semana pasada, Macri no tiene intenciones de involucrarse de lleno en la administración libertaria. Es decir, está dispuesto a cooperar con la reformas estructurales o el Presupuesto 2026, pero solo habla de la agenda legislativa. No piensa volver a proponer nombres de sus equipos para sumar a la gestión de LLA.

En el entorno del expresidente afirman que “ningún exfuncionario de primera línea” de la gestión de Cambiemos estaría dispuesto a ingresar ahora al Gobierno de Milei. “Hay una parálisis de la gestión por la interna entre Karina y Santiago. Va a ser muy difícil que acepte a colaborar de esta manera”, remarcan en Pro. “La desilusión es muy grande”, insisten en el seno del macrismo.

La confirmación de la centralidad de Karina Milei, el posible ascenso de Caputo y la salida de Francos alejan aún más la posibilidad de que Macri contemple tener un papel más protagónico en el esquema de gobierno de Milei. “Vamos a mantener la autonomía y la independencia. Tenemos una misma mirada económica con Milei, pero diferencias institucionales y de gestión”, avisan desde el macrismo.

En su tuit de este sábado, Macri evidenció que lamenta el corrimiento de Francos, a quien calificó como “un hombre con capacidad y equilibrio”, que “para la ciudadanía representaba sensatez”.

En ese contexto, se enmarcan las declaraciones que hizo Macri esta semana en Chile, donde avisó que procura que Pro tenga un candidato a presidente en 2027.

En el macrismo también tomaron nota de la jugada que ejecutó Patricia Bullrich ayer al mediodía, cuando ordenó que siete diputados que responden a ella abandonen el bloque de Cristian Ritondo. En Pro están convencidos de que la maniobra contó con el visto bueno de Karina Milei.

Es más, presumen que intentaron seducir a más diputados del macrismo. “A Mauricio no se le escapa que operaron arriba de nuestro bloque”, señala uno de los jerarcas de Pro.

En concreto, el expresidente considera que esos legisladores ya no pertenecían a Pro. De hecho, Sabrina Ajmechet había borrado de su cuenta personal de “X” que era diputada de “Pro”. En el caso de Damián Arabia, los macristas lo desplazaron de la vicepresidencia segunda del partido en agosto pasado. Quienes frecuentan a Macri deslizan que solo lamentó la salida de Silvana Giudici, quien pasó por la UCR y Pro antes de desembarcar en LLA. “Seremos catorce, doce o diez, pero puros”, resaltan cerca de Macri.

Tanto Arabia como Ajmechet se despidieron en el grupo de chat de diputados de Pro con elogios a Ritondo. Pero ambos apuntaron contra Macri y la conducción partidaria. Arabia recordó que lo habían expulsado y Ajmechet se quejó de que Pro no haya respaldado públicamente su candidatura. Es que Macri solo les dio su beneplácito a Fernando De Andreis y Antonela Giampieri.

Ritondo contará ahora con una bancada de unos veinte integrantes. “Esto nos da oxígeno y mayor libertad”, resaltan en Pro.