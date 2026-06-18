Un avión con el menaje “Cristina es inocente” sobrevoló La Matanza durante una charla de Lorenzetti

El juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti sufrió el miércoles último un intento de boicot durante una charla que brindó en la Universidad Nacional de La Matanza por parte de militantes kirchneristas que reclamaron por la “inocencia” de la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple una prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

Con carteles con los epítetos de “Delincuente” y “Ladrón” para Lorenzetti y acusaciones de “mafiosos” y “cagones” para los jueces del máximo tribunal, la campaña intervino el espacio público de La Matanza para demostrar su desagrado con la presencia del jurista.

Avión Altavoz

Incluso circuló por los alrededores un avión desde donde se proclamaba con altavoz: “¡Atención, Cristina es inocente!”.

La campaña en la UNLaM

Lorenzetti brindó el miércoles último por la tarde una conferencia magistral en un Salón de las Américas de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), en un encuentro que reunió a estudiantes, miembros del Poder Judicial y al público general sobre ‘El Liderazgo de Siglo XXI: Inteligencia Artificial, Ambiente, Crisis Sociales y Estado de Derecho’, según informó la propia casa de altos estudios.

La ceremonia estuvo presidida por el rector de la Universidad Nacional de La Matanza, Daniel Martínez, y también participó el juez federal del Juzgado en lo Criminal y Correccional Número 2 del Departamento Judicial de Morón, Jorge Rodríguez.

La charla de Lorenzetti (Foto: Gentileza UNLaM)

La campaña

En la previa, La Matanza se llenó de carteles de repudio a la vista de Lorenzetti y a la Corte Suprema, que completan Horacio Rosatti, presidente del cuerpo, y Carlos Rosenkrantz.

Así, las paredes fueron intervenidas con afiches y pintadas contra la máxima instancia del Poder Judicial, y también se colgaron carteles en los alrededores de la sede de la UNLaM.

“Libertad a CFK. Democracia para Argentina”, fueron algunas de las consignas que pudieron leerse en los afiches.

Las pintadas en La Matanza

A la vez, esos mismos afiches habían sido distribuidos en la ciudad de Buenos Aires, cerca del Congreso y de la sede de la Corte Suprema en Talcahuano 550.

Pintadas en La Matanza

En su exposición, Lorenzetti alertó que “la sociedad actual se encuentra distraída por la coyuntura diaria y no presta atención a los grandes temas que afectan el futuro”, por lo que recalcó la necesidad de abordar la creciente desconexión entre el lenguaje de la política y la realidad que vive la ciudadanía.

La campaña en la ciudad de Buenos Aires

Para el juez de la Corte, la inteligencia artificial “no solo tiene el potencial de transformar el trabajo, sino que también plantea serios desafíos en términos de empleo. Muchas profesiones podrían verse amenazadas por la automatización y la IA, lo que podría resultar en un desempleo masivo”, advirtió.

La condena

El 11 de junio de 2025, y en un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos contra Cristina Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en las 51 licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz.

Desde entonces, los jueces del máximo tribunal se convirtieron en blanco de la militancia kirchnerista que repudia el fallo y reclama por la “inocencia” de la exmandataria, que actualmente cumple su condena en su departamento de San José 1111.