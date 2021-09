“Un cachetazo”: Eduardo Duhalde criticó al Gobierno tras los resultados de las PASO

El expresidente Eduardo Duhalde criticó al gobierno de Alberto Fernández, luego de la contundente derrota oficialista en las elecciones primarias que calificó como “un cachetezo”. “Lo mejor que puede hacer el Gobierno es dejar de hacer macanas. Tienen una facilidad para las que van afuera meterlas adentro que yo nunca lo había visto”, dijo.

En su análisis tras los resultados desalentadores para el Frente de Todos, se mostró asombrado por el triunfo de Juntos por el Cambio. “Sorpresa porque el resultado no era el esperado. De todas maneras, la situación esta seria, muy grave, la gente se expresó y le dio un cachetazo al Gobierno”, sostuvo, en declaraciones a Radio Con Vos.

Como uno de los beneficiados por la vacunación para amigos del poder, en febrero pasado, Duhalde catalogó la polémica, que se cobró el cargo del exministro de Salud Ginés González García, como “una pavada”.

“A le gente le gusta escuchar eso. Son todas pavadas. Lo cierto son otras cosas. El problema no es lo que debe el país, sino lo que no produce. Los dirigentes no tienen idea lo que es la producción en los países europeos. Todas las cosas que no tienen que ver con la realidad de la gente son parte de una grieta estúpida”, enfatizó el expresidente, quien reconoció que no fue a votar porque se encontraba de viaje en Entre Ríos.

En tanto, analizó los resultados electorales y sus posibles causas. Destacó la falta de capacidad de la gestión de Fernández como una de las principales razones de la derrota. “No tienen idea de lo que es gobernar. De lo que es el orden, el respeto. Es un país totalmente descontrolado. La falta de respeto entre nosotros, con los países vecinos. No saber cómo se gobierna es un problemón”, planteó.

Por otro lado, reconoció que el diálogo con el mandatario está cortado, ya que no hay comunicación hace un tiempo. “La última vez que hablamos le dije que tenía un problema serio. Que se tenía que hacer tratar, que estaba muy enfermo. Pero no lo entiende. No se puede gobernar así. Vi las últimas semanas de (Fernando) De la Rúa. Y nos dábamos cuenta que su físico estaba ahí, pero su mente estaba en otro lado”, señaló Duhalde.

