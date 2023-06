Elecciones 2023: un candidato a senador de Mendoza hizo polémicos comentarios en el Día del Orgullo

escuchar

Ayer, cuando se celebraba a nivel internacional el Día del Orgullo LGBTQIA+, un candidato a senador provincial de Mendoza, Patricio Civit -que integra el partido La Unión Mendocina, formado por el referente de Pro Omar de Marchi-, hizo un polémico comentario que fue repudiado por los funcionarios del gobierno de ese territorio.

Todo empezó cuando desde el Ejecutivo comandado por el radical Rodolfo Suárez publicaron en redes sociales, a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, una placa para conmemorar la jornada. “Mendoza es pionera en inclusión y en reivindicar derechos de la comunidad LGBTQIA+. Hoy reafirmamos el sentimiento de orgullo sobre las orientaciones sexuales e identidades de género para visibilizar su presencia en la sociedad”, afirmaron en el Twitter oficial, junto a la tradicional bandera multicolor que identifica a ese colectivo.

Entonces, Civit tomó ese posteo y acotó: “Soy hetero y me siento discriminado. ¿Dónde me quejo?”.

El tuit de Patricio Civit Captura Twitter

Ante la serie de comentarios negativos que recibió por parte de distintos usuarios, sin embargo, el político mantuvo su postura. Entre ellos, una de las personas que salió al cruce fue la coordinadora de Diversidad Sexual del gobierno mendocino, Fernanda Urquiza. “Repudio los dichos homofóbicos de Patricio Civic, quien va en tercer lugar en el Tercer Distrito en la lista de senadores de La Unión Mendocina. Así no se construye nada, señor. Por favor infórmese un poco más y respete”, le pidió la funcionaria, que fue avalada por el subsecretario de Salud Oscar Sagas. “Es un día para reflexionar y visibilizar derechos, este personaje retrocede 20 años”, escribió el dirigente del Partido Demócrata Progresista (PDP).

Pero el postulante no se quedó atrás y le respondió a Urquiza. “Disculpe pero, ¿cuál es el comentario homofóbico? Yo no he discriminado ni atacado a nadie; he expresado cómo me siento yo, pero evidentemente no se puede”, se quejó.

Disculpe, pero cuál es el comentario homofóbico?

Yo no he discriminado ni atacado a nadie. He expresado como me siento yo, pero evidentemente no se puede. — Patricio Civit (@patriciocivit) June 28, 2023

Asimismo, entre chicanas con otros mendocinos que utilizan esa red social, aseguró también: “Digo lo que pienso, siempre; y como verás, algún problema me genera”.

Pasado un rato, y ante la repercusión que tuvo su posición, Civit hizo un intento de pedir perdón. “Por mi formación, convicción y experiencia de vida, soy incapaz de discriminar a nadie. Por lo expuesto, lamento si al expresar mi sentir alguien se sintió afectado, por lo que pido las disculpas del caso. Lamento que ello haya dado lugar a otro tipo de comentarios claramente discriminatorios. Tema cerrado”, tuiteó.

No obstante después, cuando le preguntaron si “lo habían mandado” a retractarse, el candidato retomó su postura inicial. “Vuelvo a decir lo que pienso, aunque a los policías del pensamiento no les guste”, aseveró.

Por mi formación, convicción y experiencias de vida, soy incapaz de discriminar a nadie. Por lo expuesto, lamento si al expresar mi sentir, alguien se sintió afectado, por lo que pido las disculpas del caso.

Lamento que ello haya dado lugar a otro tipo de comentarios claramente… — Patricio Civit (@patriciocivit) June 28, 2023

Tras ello, Civit además dialogó con Diario Uno y vinculó los comentarios de funcionarios del gobierno de Mendoza a una cuestión electoral -ya que de Marchi compite contra el mandatario local Alfredo Cornejo-, como así también dijo que existe “poca tolerancia” con los que piensan distinto.

“En las respuestas que me dieron me trataron mucho peor, me discriminaron más. Quiero que me digan cuál es la agresión que cometí. Estoy un poco cansado de que me digan cómo tengo que pensar”, sostuvo.

