Interna en el PJ: un candidato de la lista de Cristina Kirchner renunció a su postulación

En medio de la interna en el Partido Justicialista (PJ), el intendente de San Rafael, Omar Félix, confirmó su renuncia a la lista de la expresidenta Cristina Kirchner. Así lo anunció, en diálogo con el periodista de Nihuil y columnista de Diario UNO, Nacho Rodríguez. La decisión de Félix se conoce un día después de que Cristina y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunieran en el 47° aniversario de las Abuelas de Plaza de Mayo, que se realizó en La Plata.

“Renuncié porque dije que si no hay un gesto que ayude a que haya unidad, no es momento de internas. Yo, para internas partidarias, no me presto”, sostuvo. El intendente de San Rafael ocupaba el lugar 68° como consejero titular. La expresidenta presentó su lista el domingo pasado en la sede porteña del PJ, ubicada en la calle Matheu al 130. El 17 de noviembre competirá contra Ricardo Quintela en las elecciones internas.

La nómina que encabeza la exvicepresidenta, llamada “La Patria Primero”, tiene como vicepresidente 1° al senador José Mayans, seguido por su colega Lucía Corpacci (vicepresidenta 2°), el diputado Germán Martínez (vicepresidente 3°), la intendenta de Moreno, Mariel Fernández (vicepresidenta 4°); y el sindicalista Ricardo Pignanelli (vicepresidente 5°).

Como consejeros titulares, se postulan la diputada Vanesa Siley, el exjefe de Gabinete Juan Manzur, la senadora provincial Teresa García y el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro. Asimismo, el listado incluye a otros dirigentes como el exgobernador de San Juan Sergio Uñac, el exministro de Defensa Agustín Rossi, el exgobernador bonaerense Felipe Solá, el exintendente de Merlo Gustavo Menéndez, el gremialista Daniel Catalano, la exministra de Trabajo Raquel Kelly Olmos, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Cristina también convocó al diputado Pablo Yedlin, el exministro de Agricultura Julián Domínguez, el exgobernador de San Juan, José Luis Gioja, la intendenta de General Roca, María Emilia Soria; el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, la diputada Agustina Propato y la extitular de Anses Fernanda Raverta.

El reencuentro de Cristina Kirchner y Axel Kicillof en un acto en La Plata

Luego de una semana de declaraciones cruzadas y un clima de tensión por la conducción partidaria, la expresidenta y candidata a titular del PJ Cristina Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reencontraron este miércoles por la noche en un acto convocado por Abuelas de Plaza de Mayo en el Teatro Argentino.

A pesar de que, según se pudo observar en la transmisión en vivo del acto, los dirigentes se mostraron distanciados, según pudo saber LA NACION de fuentes partidarias, Cristina Kirchner y Kicillof se saludaron en los camarines del teatro platense.

En línea con el lema de las Abuelas, “Cuando estamos juntos nada es imposible”, en el cierre del encuentro, Estela Carlotto sostuvo: “Tener acá a Axel y Cristina demuestra que nada está perdido”. Desde el público y casi sobre el final, una voz pidió: “Que se unan” y se escucharon cánticos de “la Patria no se vende”. Sin embargo, en la antesala del encuentro se registraron cánticos cruzados desde la platea y los palcos: “Cristina presidenta” y “Axel querido, el pueblo está contigo” fueron los que predominaron.

Este jueves, consultada acerca del diálogo entre Cristina y Axel durante el acto, la titular de Abuelas de Plaza afirmó: “No son enemigos, son contrincantes políticos. Ellos no hablaron entre ellos porque todos sabemos que están con su política particular. Ya van a hablar, porque hablaron siempre y nunca estuvieron distanciados“. “No hubo una conexión de tener una charla o preguntarse algo, estuvieron serios pero juntos para este acto y estarán juntos para pensar después para hacer que el país tenga un vivir sano, bueno y generoso para el pueblo”, agregó en diálogo con Radio con Vos.

LA NACION

Temas Cristina Kirchner