Un candidato de Milei discriminó a Franco Rinaldi: “Nadie quiere votar a un discapacitado”

escuchar

“Nadie, nadie, nadie, nadie votaría jamás, esto lo digo con toda la buena leche del mundo, quiere votar a un discapacitado. Lo digo con respeto y sin mala leche, de verdad. Esto es así”, la frase pertenece a Lucas Luna un precandidato al Parlasur de la Liberdad Avanza, de Javier Milei , y que apuntó contra Franco Rinaldi, que tiene una discapacidad conocida como “huesos de cristal”, quien encabeza la lista para legisladores porteños del PRO.

El audio, que se viralizó en las últimas horas, forma parte de una charla debate que se daba en Twitter en la que participaba Luna - su usuario de Twitter es @sagazluna - quien fue repudiado por otros de los participantes de la charla.

Sin embargo, Luna no se retractó y agregó: “ Lo digo con respeto. No es chicana. La gente no quiere votar discapacitados. No hay forma de que los votantes lo elijan. La gente quiere votar alguien como uno. Pero es la realidad, no podés enojarte porque la gente no lo vota”.

Varios participantes trataron de hacer que recapacitara sobre sus dichos, pero Luna se mantuvo firme y aseguró: “Es así. Lo digo con respeto y no para forrearlo. ¿Cómo querés que lo diga? ¿Que lo decore? ¿Como si él [Franco Rinaldi] fuera un pobre tipo? Lo estoy tratando con el respeto que se merece. No voy a tratarlo diferente”.

En ese momento, una de las participantes le recordó que Gabriela Michetti, que tiene una discapacidad motora producto de un accidente, había sido vicepresidenta de la nación. A esto, Luna respondió: “No es lo mismo, porque nadie votó a [Gabriela] Michetti, votaron a [Mauricio] Macri”.

El fragmento que se viralizó cierra con un exabrupto de Luna, que cuando uno de los participantes le dice “qué mal andás”, él responde: “Callate meado, puto”.

Tras la viralización del fragmento de la charla, Rinaldi respondió a través de sus redes sociales y dijo: “Rechazo profundo a las declaraciones del usuario @Sagaz, que entiendo se llama Lucas Luna y es precandidato al Parlasur por el partido de Milei. El tono de sus dichos me generó mucha pena y sus afirmaciones, que considero sinceras, pese a cierta socarronería, son incorrectas”.

“Las cualidades o requisitos para representar, legislar, gestionar y gobernar son independientes de la discapacidad. Todavía más: la capacidad de inspirar y movilizar voluntades de personas yendo a votarte conviven perfectamente con casi cualquier tipo de discapacidad”, sumó el precandidato a legislador.

Las cualidades o requisitos para representar, legislar, gestionar y gobernar son independientes de la discapacidad. Todavía más: la capacidad de inspirar y movilizar voluntades de personas yendo a votarte conviven perfectamente con casi cualquier tipo de discapacidad — Franco Rinaldi (@FrancoVRinaldi) June 27, 2023

En otro tuit, el periodista sumó: “ Contrariamente a las formulaciones de @Sagaz, muchísima gente no vota gente como uno, más bien lo contrario, muchas veces el votante busca en su candidato alguien que tenga atributos o cualidades que quizás el votante no tiene”.

Las cualidades para ser votable, en síntesis, van por otro andarivel que el de la discapacidad o no discapacidad. Nadie es votado por su discapacidad pero tampoco deja de serlo. — Franco Rinaldi (@FrancoVRinaldi) June 27, 2023

“Las cualidades para ser votable, en síntesis, van por otro andarivel que el de la discapacidad o no discapacidad. Nadie es votado por su discapacidad, pero tampoco deja de serlo”, analizó Rinaldo y sumó: “Está lleno de ejemplos que lo corroboran, como el del único presidente de Estados Unidos electo 4 veces Franklin D. Roosvelt y que padecía poliomielitis, el gobernador de Texas Abbot que tras un accidente quedó en silla de ruedas, etcétera”.

El precandidato a legislador porteño cerró: “Con perdón de la pedantería, además, creo que soy una buena prueba de que una persona con discapacidad puede ser tremendamente elegible y eventualmente muy votada. Dicho esto, estoy en contra de toda cancelación o censura a la libertad de expresión. Cheers!”.

Con perdón de la pedantería, además, creo que soy una buena prueba de que una persona con discapacidad puede ser tremendamente elegible y eventualmente muy votada. Dicho esto, estoy en contra de toda cancelación o censura a la libertad de expresión. Cheers! — Franco Rinaldi (@FrancoVRinaldi) June 27, 2023

El descargo de Luna

Tras el revuelo generado por sus dichos, Luna publicó una serie de mensajes en Twitter en los que intentó aclarar sus afirmaciones. “Antes de cualquier cosa quiero disculparme con Franco Rinaldi por mis declaraciones en un space en la noche de ayer. Bajo ninguna circunstancia era mi objetivo ni mofarme de él ni tratarlo de incapaz si fue lo que se entendió”.

Antes de cualquier cosa quiero disculparme con @FrancoVRinaldi por mis declaraciones en un space en la noche de ayer. Bajo ninguna circunstancia era mi objetivo ni mofarme de él ni tratarlo de incapaz si fue lo que se entendió. — Sagaz (@sagazluna) June 27, 2023

“Franco Rinaldi es una de las personas más capacitadas para ser legislador, y así lo he dicho siempre. Entiendo que dije muy a la ligera, algo que debí pensar mejor como decirlo, no dudo de la idoneidad de Franco para ejercer un cargo político, ni creo que una discapacidad física deba ser inhabilitante. En el marco de la charla se planteó el pase de Franco del legislativo al ejecutivo, yo quise expresar algo que algunos votantes, por prejuicio o ignorancia, entiendo miran a la hora de elegir cargos ejecutivos”, sumó Luna a su explicación.

...ni creo que una discapacidad fisica deba ser inhabilitante. En el marco de la charla se planteo el pase de Franco del legislativo al ejecutivo, yo quise expresar algo que algunos votantes, por prejuicio o ignorancia, entiendo miran a la hora de elegir cargos ejecutivos. — Sagaz (@sagazluna) June 27, 2023

El hilo cierra: “Algo repudiable, pero que lamentablemente ocurre en nuestra sociedad. Cuando uno se equivoca tiene que hacerse cargo, y como lo hice de manera privada con Franco, nuevamente disculpas a todos los que se hayan sentido insultados”.

Algo repudiable pero que lamentablemente ocurre en nuestra sociedad.

Cuando uno se equivoca tiene que hacerse cargo, y como lo hice de manera privada con Franco, nuevamente disculpas a todos los que se hayan sentido insultados. — Sagaz (@sagazluna) June 27, 2023

Consultados por LA NACION, desde el entorno de Javier Milei aclararon que se trata de un candidato suplente dentro de las listas para parlamentarios de Parlasur y que, tras la difusión de sus dichos, se le solicitó la renuncia.

Quién es Franco Rinaldi

Franco Rinaldi es licenciado en Ciencias Políticas recibido en la Universidad de Buenos Aires. Además es periodista y consultor en temas de aviación comercial. En las elecciones legislativas de 2021 integró la lista de Republicanos Unidos, el frente liberal de Ricardo López Murphy en la Ciudad de Buenos Aires, pero no logró conseguir los votos necesarios para seguir en carrera.

Su nombre resonó con fuerza cuando estuvo en el programa de Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha (eltrece), donde fue invitado para presentar su libro Aerolíneas Argentinas 2000 días de pérdidas.

Además de su trabajo como consultor aeronáutico, tiene una carrera como referente en Youtube y sus videos titulados “Un café con Franco”. En su cuenta de Instagram tiene más de 10 mil seguidores y allí fue donde compartió gran parte de la campaña que hizo para las PASO de 2021.

Rinaldi padece una osteogénesis imperfecta, mide 1,10 metros y utiliza una silla de ruedas para movilizarse. En 1992 ganó el Premio Persona en la categoría Niño del año; la cual años después le dio nombre a su libro, donde relata las dificultades que debió enfrentar en su vida a diario.

Temas Elecciones 2023