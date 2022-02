Un diputado de Santa Fe pidió la intervención de la DEA y el FBI en el conflicto narco de Rosario

Ante la escalada de violencia en la ciudad de Rosario, donde el sangriento conflicto narco atemoriza a la sociedad, el diputado provincial de Santa Fe Walter Ghione pidió la intervención de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

“Las fuerzas de seguridad provinciales y federales no han podido dar respuestas contra la narcocriminalidad que azota a la ciudad”, justificó el parlamentario, y remarcó: “Hay que pedir ayuda a la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos”.

La iniciativa del diputado provincial del partido UNO solicita al poder Ejecutivo, tanto provincial como nacional, realizar las gestiones pertinentes para lograr la colaboración de la DEA en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero en Rosario.

Según el legislador y pastor evangélico, la disputa territorial y la guerra narco con notable escalada de violencia “se les ha ido de la mano a las autoridades locales”, por lo que encuentra razonable recomendar salir en busca del apoyo en fuerzas de seguridad internacionales que combaten este tipo de delitos. “La ciudad de Rosario perdió la tranquilidad hace ya varios años, pero la situación de violencia actual es insostenible. Somos noticia en medios nacionales y mundiales por los crímenes y la inseguridad”, sostuvo.

En este sentido, el proyecto del parlamentario provincial tiene como objetivo solicitar a estas agencias tareas operativas en el territorio coordinadas con las autoridades locales. Así, según dejó trascender Ghione, se busca ir más allá de los cursos de adiestramiento para la lucha contra el narcotráfico que ya se realizan en la Argentina por equipos del FBI y la DEA, principalmente en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

“Si bien la producción y distribución de drogas en la Argentina parece no afectar a la sociedad norteamericana, el narcotráfico es un flagelo mundial que requiere del compromiso de lucha de todos los países”, señaló Ghione, quien subrayó: “Así como se acude a préstamos internacionales cuando apremian las dificultades económicas en el país, no vemos la razón de por qué no hacerlo en materia de seguridad. El problema más importante que manifiestan y viven todos los habitantes”.