“El DNU, así como está, no se puede aprobar”, afirmó sin dudar Juan Manuel López, expresidente del bloque de la Coalición Cívica (CC) en la Cámara de Diputados, integrado desde el pasado miércoles junto con el resto de sus compañeros de la CC al bloque Hacemos Coalición Federal, un grupo de 23 legisladores que puede tener la llave de la gobernabilidad que necesita el presidente, Javier Milei, en la Cámara baja.

El legislador, estrecho colaborador de Elisa Carrió, sostuvo que su intención “no es rechazarlo inmediatamente”. “Acá hay un espíritu de colaboración, a pesar de la herramienta excepcional [el DNU], que no es conveniente y es disvaliosa. Tiene que entender [Milei] que vive en un país que tiene división de poderes y que eso es valioso”, subrayó el legislador, abogado de profesión.

Para López la decisión de Milei no muestra fortaleza, sino todo lo contrario. “Creo que responde a que son un gobierno débil. No cuentan con poder en el Parlamento, prácticamente no conocen muchos de los resortes del Estado y el Presidente se debe sentir más seguro teniendo todo el poder”, dijo el legislador en declaraciones a Radio Con Vos. Y advirtió: “Nosotros no le delegamos el poder a nadie. No vamos a acompañar la delegación de facultades”. En la Ley Ómnibus el mandatario solicitó superpoderes para poder legislar sin pasar por el Congreso en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social por dos años prorrogables por otros dos por el propio Poder Ejecutivo, en caso de considerarlo necesario.

“Delegarle, por ejemplo, la cantidad de atribuciones en materia electoral que pide es decir que Javier Milei sea juez y parte de las futuras elecciones de la Argentina. Eso no corresponde en ninguna democracia moderna liberal y republicana”, sostuvo en referencia a que en la ley el mandatario se arroga el diseño de las nuevas circunscripciones electorales que elegirán a los legisladores nacional. “Me parece que ahí hay un carácter autoritario”, remarcó el diputado nacional de la CC.

El dirigente criticó la falta de “lógica y prioridades” en la ley ómnibus. “Es bastante llamativo que, por ejemplo, el ministro [de Economía] Luis Caputo que está tratando, entiendo yo, de arreglar la economía, no diga ‘yo necesito dos o tres cosas económicas del Parlamento’”, resaltó y precisó que, para él, “es una ley que tiene cuanto tema se le pueda ocurrir a alguien para mandar al Parlamento”.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrio, en el recinto cuando todavía era diputada

“Tiene desde un código de procedimiento para hacer juicios por jurados hasta un blanqueo de capitales, pasando por retenciones y protesta social. Es muy raro legislar de esa manera, es inédito. No creo que se pueda legislar así todo junto, más allá de lo que opinemos de cada uno de los temas”, argumentó.

El exasesor de Carrió insistió que tiende la mano al Gobierno. “Un montón de bloques tenemos la voluntad para hacer cambios en la Argentina para que el Gobierno nacional tenga gobernabilidad”, expresó, aunque también ratificó que hay medidas que están contenidas en la norma que son de imposible apoyo para la CC. “Subir retenciones, que es subir impuestos, a casi todas las economías regionales en este contexto no lo puedo acompañar”, manifestó.

En ese sentido, también mencionó otro tema de la ley ómnibus que rechazará junto a la CC: el que establece que una reunión de tres personas puede ser considerada una manifestación y que debe pedirse autorización para ello: “En principio, lo de la reunión de tres personas me parece un exceso total. Hay que garantizar la protesta para todos. Tener que avisar para todo y que una reunión de más de tres personas sea considerada protesta social no pasa ningún filtro constitucional ni de tratados internacionales en materia de trechos sociales, civiles y políticos.

Según el legislador son maneras de distraer a propósito. “Trato de no engancharme con este tema porque sé que no va a pasar por el Parlamento, que no va a pasar por el filtro de la Justicia y creo que son las bombas de humo que el gobierno de Milei nos pone al Congreso para que se tape la suba de impuestos y una economía, que probablemente sea una de las peores herencias de la historia, pero nos pone al Parlamento a discutir estas cosas para que lo otro pase desapercibido. No hay que engancharse en eso”, pidió.

López, por último, lanzó un inesperado elogio a los expresidentes Alberto Fernández y Cristina Kirchner: “No creo que Cristina Kirchner, ni Alberto Fernández hubieran hecho un DNU en este sentido”. Y remarcó su crítica a la forma aun con muchas coincidencias de fondo: “Yo comparto el espíritu de desregularización, desburocratizar, liberal en contra de una Argentina corporativa y que este DNU en mayor medida la destraba”. Pero concluyó: “La práctica del DNU no es buena porque la puede hacer cualquiera: el que nos gusta y el que no”.

