Un diputado de JxC dijo que imagina un gobierno de Patricia Bullrich “como la serie de 2001″

El presidente del bloque de Diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, sumó otro ingrediente a la interna de Juntos por el Cambio (JxC) cuando analizó a los dos precandidatos presidenciales de la coalición, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, y estimó que un eventual gobierno de la exministra de Seguridad tendría “dificultades” que podrían derivar en un escenario similar al que se dio en el país en 2001.

“Lo pongo en términos de series televisivas. Yo me imagino una presidencia de (Javier) Milei como la segunda temporada de El Reino, ya delirante. Y me imagino, por ahí, aunque creo que no porque pudo haber aprendido de esa experiencia, pero me puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia como la serie de 2001″, sostuvo en declaraciones a Radio Con vos.

En tanto, enseguida aclaró que ve poco probable esa circunstancia porque “Juntos por el Cambio tiene los anticuerpos y Patricia es mucho más lúcida que (el por entonces presidente) Fernando De la Rúa”. En ese sentido y a modo de explicación, recordó que en aquel tiempo “hubo un intento de un orden represivo” que no funcionó y que, cree, tampoco podría funcionar en las condiciones actuales.

“Hay que entender que esos órdenes represivos no funcionan porque la sociedad está sobreajustada. Eso no significa que no haya que ordenar la economía, bajar el déficit y buscar los lugares más claros y que menos afecten a la gente, porque no va a funcionar así, con o sin represión. Eso me parece que lo tiene más claro el equipo de Larreta”, expresó.

En la misma sintonía, el legislador puso el foco en la necesidad de que quienes tienen intención de ir por la presidencia deberían clarificar “qué intereses tocar” para llevar adelante las propuestas que plantean y señaló que, en ese punto, “no hay claridad en lo que ella dice”.

“Habla de una fuerza de todo o nada pero no termina de decir ‘bueno, este orden que propongo es porque voy a tocar este interés. Eso todavía también le falta decirlo a Larreta, pero está empezando a explicar de a poco un plan mucho más claro que no es solo decir ‘voy a ajustar, voy a reprimir”, manifestó.

