Desde hace tiempo, Javier Milei comenzó a acercarse al judaísmo y, como lo expresó en varias oportunidades, estudia de manera exhaustiva la Torá como parte de un proceso de conversión final hacia esa religión y con la idea de convertirse así en el primer presidente argentino judío. Esta semana, incluso, durante su viaje a Estados Unidos visitó la tumba del rabino Menachem Mendl Schneerson, luego de que el sábado recibiera la bendición del rabino David Pinto Shlita en el barrio porteño de Once.

“No voy a la iglesia, voy al templo. Tengo un rabino de cabecera. Estudio la Torá. Se me reconoce internacionalmente como amigo de Israel. Estoy a poco de ser judío, sólo me falta el pacto de sangre”, había dicho en septiembre durante una entrevista en LN+.

El interés por ese culto por parte del líder de La Libertad Avanza (LLA) trascendió las fronteras y llego a Europa, donde el empresario argentino Martín Varsavsky -que tiene participación en diferentes emprendimientos tecnológicos desde Madrid- fue consultado por este particular deseo que tiene el próximo mandatario. “Hoy en España, en un programa que se llama espejo Público, me preguntaron porque Javier Milei quiere ser judío. Y me lo preguntaron por ser argentino y judío”, contó a través de un video que compartió en la red social X.

Frente a la duda que le generó la pregunta, Varsavsky dijo que en ese momento la idea del líder de La Libertad Avanza le pareció no tener sentido, en particular, porque “en un mundo de ocho mil millones de personas, sólo 15 millones son judías”, mientras que la Argentina tiene 47 millones de habitantes, “de los cuales 150 mil serán judías”.

“El 99% de la gente no es judía y hay un montón de gente que es antisemita. Israel es atacada por una organización terrorista que masacra, viola, mata bebés y hay un montón de gente que está con la organización terrorista”, señaló en relación a Hamas y reflexionó, entonces, que “ser judío te da cero popularidad” porque, además, “es muy difícil hacerse judío”.

En esa línea, frente a la falta de respuestas, el empresario sugirió que “genuinamente [Milei] debe querer ser judío porque tiene cero ventaja electoral”. “Debe ser algo que le sale del corazón y en eso admiro mucho a Milei que parece ser una persona increíblemente auténtica, que hace cosas que no tienen ningún sentido y las hace porque cree en ellas. Espero que le vaya bien con todo lo demás y si se quiere hacer judío, bienvenido”, finalizó el mensaje.

A mediados de este año, cuando todavía ni siquiera estaban acerradas las listas que competirían en las elecciones primarias pero ya resonaban las ideas económicas del ahora presidente electo, el empresario había cuestionado la idea de dolarizar la economía que impulsaba el por entonces candidato como salida a la crisis.

“La Argentina no necesita adoptar el dólar, ni hacer un uno a uno, ni unirse a la moneda de Brasil. Lo único que necesita es bajar el gasto público, dejar de estrangular a la economía privada y lograr que lo que recaude en impuestos iguale a lo que gasta en servicios sociales”, escribió Varsavsky en la misma red social.

En ese sentido, el fundador de cinco unicornios -tal como se conoce a las compañías que logran superar la valuación de US$1000 millones- explicó que cuando el país “tuvo la disciplina monetaria del uno a uno la arruinó con el desastre fiscal y el enorme endeudamiento”. Y aventuró que “la solución pasa por tener disciplina monetaria, fiscal y de endeudamiento”. “Si la Argentina se dolariza ahora será de vuelta no competitiva”, expresó hace seis meses.

