El empresario argentino Martín Varsavsky no volverá a invertir en China debido a la reelección de Xi Jinping

Martín Varsavsky, el empresario argentino que tiene participación en diferentes emprendimientos tecnológicos desde Madrid, España, anunció en las redes sociales que no volverá a invertir en China tras la reelección de Xi Jinping. El hombre de negocios aseguró que el mandatario es “enemigo de la democracia” al igual que el presidente ruso Vladimir Putin, por lo que decidió cortar relaciones comerciales con ese país.

“Después de ver a Xi Jinping coronarse como emperador y estableciéndose junto a [Vladimir, presidente de Rusia] Putin como el otro gran enemigo de la democracia he decidido: 1) no aceptar inversores chinos, 2) no invertir en China. 3) no viajar a China”, publicó en un hilo de Twitter.

Después de ver a Xi Jinping coronarse como emperador y estableciéndose junto a Putin como el otro gran enemigo de la democracia he decidido: 1) no aceptar inversores chinos, 2) no invertir en China. 3) no viajar a China. — Martin Varsavsky 🇺🇦 (@martinvars) October 24, 2022

Además, explicó: “Somos muchos los que pensamos así desde que Xi se alió con Putin y esta semana los inversores estamos vendiendo todas las acciones de empresas chinas. Sí puedo invertir con ciudadanos de China emigrados. Pero no con empresas cuyo objetivo sea operar en China. Igual con solo por hablar en contra de la dictadura de Xi en China ya no podré ni visitar China ni hacer negocios en China”.

Debido a la gran inserción de los productos chinos en el mundo, desde esa red social, un usuario le preguntó al empresario si también dejaría de consumir las manufacturas de China. “Debería empezar a etiquetar los productos hechos en China y ofrecer siempre que sea posible alternativas no hechas en China”, contestó.

Varsavsky es un emprendedor exitoso que fundó cinco compañías unicornios, es decir, empresas que logran superar una valuación de US$1000 millones. Este año lanzó Finansova Osvita (Educación Financiera), una plataforma especialmente diseñada para incluir refugiados ucranianos en el ecosistema fintech y es por eso que se refirió a que sí invertiría en ciudadanos empigrados de China.

Por otra parte, Varsavsky fundó ocho empresas en Estados Unidos y Europa en los últimos 30 años y participa e invierte en, por lo menos, 30. Entre las empresas que creó, se encuentran Overture Life, un laboratorio de embriología, y de Goggo Network, una startup para flotas de vehículos autónomos; Viatel (fibra óptica), Eolia (energía renovable) y Ya.com (la marca de internet de Jazztel).

El año pasado, en una entrevista con LN+, dijo: “Yo no creo en la Argentina, pero sí en los argentinos. El país, a nivel institucional, nunca despega. Pero hay argentinos espectaculares, a mí me ha ido bien apoyándolos. A veces la necesidad es la madre de la invención y crecer en un ambiente tan adverso… creo que haber crecido en la Argentina de los 80... había una selección natural muy fuerte”.

