El presidente electo, Javier Milei, se reunió en la noche del sábado con el rabino David Pinto Shlita en el barrio porteño de Once. Visiblemente emocionado, el líder de La Libertad Avanza compartió la ceremonia de Havdalah y recibió la bendición del referente religioso.

“Celebro a este hermoso país, Argentina, y pido a Dios que proteja a la Nación Argentina para que vuelva a ser lo que fue antes. Estoy seguro que con la ayuda de Dios ayudarás a la Nación y, con el pueblo de la Argentina, lo lograrás”, expresó Pinto Shilta en inglés al recibir a Milei, quien en un dificultoso inglés le agradeció: “Thank you, thank you, rabbin”.

Luego Pinto Shilta se dirigió a Karina Milei, hermana del nuevo mandatario, quien lo acompañó: “Rezamos a Dios para que lo protejas en todo lo que necesite”.

En la ceremonia, el rabino le pidió a Milei el nombre de su madre. Tras pensar que le pedía el nombre de su hermana, quien estaba a su derecha, algunos presentes le tradujeron y remarcaron que se refería a su madre. El presidente electo respondió “Alicia Lucich” y el rabino también la bendijo.

El próximo jefe de Estado, como lo ha reiterado en diversas oportunidades, estudia de manera exhaustiva la Torá y está en un proceso en el que solo resta su conversión final al judaísmo. “No voy a la iglesia, voy al templo. Tengo un rabino se cabecera. Estudio la Torá. Se me reconoce internacionalmente como amigo de Israel. Estoy a poco de ser judío, sólo me falta el pacto de sangre”, afirmó en una entrevista en LN+ en septiembre.

De formación católica, cursó sus estudios en el colegio cristiano Cardenal Copello y hasta fines de 2021 todavía era católico, al menos en público. Cuando juró como diputado nacional, en diciembre de 2021, lo hizo por Dios, la Patria y sobre los Santos Evangelios, junto a la futura vicepresidenta, Victoria Villarruel.

El próximo titular del Poder Ejecutivo tiene previsto, antes de su toma de posesión el domingo 10 de diciembre, viajar a Estados Unidos para visitar la tumba de “Rebe de Lubavitch”, un influyente rabino del siglo pasado, que murió en 1994. Este sábado Guillermo Francos, designado como ministro del Interior del nuevo gobierno, confirmó que viajará a EE.UU. “Va a tener una reunión espiritual y después irá a Washington a tener otras reuniones”, sostuvo el hombre de confianza de Milei en La noche de Mirtha, el programa de la diva Mirtha Legrand que se emite por Canal Trece.

