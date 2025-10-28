Un exfuncionario cordobés ofreció $32.000 para no ir a juicio por llevarse mercadería de un supermercado

CÓRDOBA.- El dirigente peronista cordobés Guillermo Kraisman, ofreció $32.000 para evitar ir a juicio en la causa judicial en la que se lo acusa de haber robado jamón crudo, bondiola, atún y un frasco de cerezas de un supermercado. Por ese hecho fue removido de su cargo en la Municipalidad de Córdoba hace un año.

La Justicia deberá decidir si acepta el acuerdo o si ordena que el proceso se lleve adelante.

La Policía detuvo a Kraisman a inicios de septiembre del 2024 a la salida de un supermercado del que se llevaba una serie de productos que no había pagado. Entonces era director general de Promoción de Clubes Sociales y Deportivos, cargo del que fue removido al quedar detenido e imputado por robo en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y amenazas, debido a que agredió a los agentes.

Guillermo Kraisman, el funcionario municipal que fue detenido por robar comida de un supermercado.

Ahora, presentó ante la Justicia un acuerdo de reparación económica, en el que ofrece pagar $32.000, el doble del valor de lo robado. También pidió que le hagan pericias psicológicas para evaluar su estado mental y “las consecuencias emocionales del hecho y del proceso”.

La defensa de Kraismann entiende que, de esa manera, se podrá acreditar un quebranto emocional derivado de la exposición pública y los procesos judiciales en curso.

En paralelo con esta causa, Kraismann quedó detenido por varios meses, al inicio de este año, por haber intentado retirar dinero de un banco con una tarjeta ajena. La dueña era una empleada de la Legislatura Unicameral, Virginia Martínez, designada en diciembre del 2024 como agente público.

Un día antes de intentar sacar el dinero, Kraisman y Luciana Castro -la mujer de 46 años que fue detenida con él- abrieron la cuenta para depositar el dinero. La apertura de la cuenta fue sin que Martínez estuviera presente.

A comienzos de este mes, salió en libertad, después de pagar 20 millones de pesos y entregar un auto como parte de la fianza.

Hace dos meses, el fiscal en lo Penal Económico de Segunda Nominación, Franco Mondino, pidió la elevación a juicio de la causa de la tarjeta. Están imputadas también Castro y Martínez, quien llega acusada por falso testimonio agravado.

Kraisman fue asesor de la Legislatura, funcionario municipal de Germán Kammerath e integrante del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep). También fue concejal de la ciudad de Córdoba por el peronismo entre 2003 y 2006. Fue expulsado por el cuerpo después de ser condenado por agresión física y corrupción. Además, estaba imputado en otra causa judicial por tener conexiones eléctricas ilegales.