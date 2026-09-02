El Gobierno fijó por decreto el salario mínimo y será de $437.000 en abril de 2027

Tras fracasar la negociación en el Consejo del Salario entre el sector empresario y el sindical, el Gobierno fijó por decreto un nuevo esquema de actualizaciones del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que regirá a partir de septiembre de 2026 y se extenderá hasta abril de 2027, cuando el sueldo básico llegue a los $437.000.

La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se dio de manera unilateral ante la ausencia de consenso entre sindicatos y empleadores. A partir de septiembre, el ingreso mínimo pasa a $383.800, mientras que en octubre se ubicará en $391.200, en noviembre en $398.800 y en diciembre en $406.400. Desde el próximo año, el salario será de $414.200 en enero, $422.000 en febrero, $429.600 en marzo y $437.000 en abril.

El aumento que dispuso Javier Milei por decreto es inferior al que habían ofrecido las cámaras empresarias durante la negociación virtual del viernes pasado. El monto ofrecido por las cámaras empresarias había sido de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre y el compromiso de que en abril de 2027 el sueldo básico alcance los $468.000.

Las centrales sindicales CGT, CTA-Autónoma y CTA de los Trabajadores habían propuesto un SMVM de $911.202 para julio y de $993.300 en diciembre, para que luego se vuelva a convocar al Consejo.

Los empresarios, por su parte, ofrecieron 1,8% para septiembre, lo que representa un incremento de “apenas $6.000″, denunciaron los gremios, y de 1,7% de octubre hasta abril.

Julio Cordero, secretario de Trabajo Camila Godoy - LA NACION

Las centrales sindicales consignaron que, en julio de este año, según el Indec, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.564.716 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT).

La definición del nuevo piso salarial sirve como referencia para el salario inicial docente, además de ser un indicador para el trabajo informal y para actividades que no están sindicalizadas en jornadas laborales de ocho horas.

Tras este nuevo desencuentro, Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT, anticipó que se harán reuniones con los distintos espacios sindicales para “definir los próximos pasos”.

Prestación de desempleo

A su vez, la resolución también sujeta una actualización del mecanismo de la prestación por desempleo, que será equivalente al 75% del salario mensual neto más alto que el trabajador haya percibido en los seis meses previos al final de la relación laboral. Además, contará con un piso y un tope directamente vinculados al SMVM:en ningún caso podrá ser inferior al 50% del salario mínimo vigente ni superior al 100%.