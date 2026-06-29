Un gremio estatal acusó a Adorni de incorporar a 249 personas y exige detalles sobre funciones y salarios

A través de una carta dirigida a Diego Santilli, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) solicitó detalles sobre los roles de 249 personas que habrían sido designadas en la órbita de la Jefatura de Gabinete y en la Secretaría de Comunicación y Medios durante la administración de Manuel Adorni.

En su presentación, el gremio estatal precisa que entre los 249 presuntos nombramientos habría cuatro choferes, 52 asesores, 19 cargos directivos y hasta una arquitecta.

La carta que ATE le envió a Santilli por 249 designaciones que habría hecho Adorni

“Todas las dependencias bajo la autoridad de Adorni se encuentran saturadas de personal con sueldos que en todos los casos superan los 2 millones de pesos, no tienen experiencia y su presencia no resulta necesaria”, dijo Rodolfo Aguiar, jefe nacional de ATE y el firmante de la carta con pedidos a Santilli, el sucesor de Adorni en la Jefatura de Gabinete.

Durante su gestión, Karina Milei aumentó en 2025 el presupuesto de la Secretaría de Comunicación y Medios,que hasta entonces dirigía Adorni, en un 46,4%, superando los $30.000 millones anuales, según informó ATE.

Mediante un comunicado, Aguiar aseguró que Adorni nombró a “familiares, amigos y allegados”. Sin embargo, ante la consulta de LA NACION, el dirigente sindical evitó dar un nombre propio. “Desde que asumió funciones, no paró de llenar de familiares y allegados todas las áreas públicas que orgánicamente estaban bajo su autoridad. Entre la familia, amistades y allegados, suman cientos que se encuentran percibiendo un salario sin ninguna contraprestación de servicios”, apuntó el dirigente.

En la carta que Aguiar le envió hoy a Santilli, solicita que se informe sobre la cantidad de personas que se incorporaron al Estado durante la gestión de Adorni; que se precisen las áreas a las que fueron destinados y si cumplían asistencia diaria, y que se dé cuenta de sus roles y remuneraciones.

La reacción de ATE forma parte de su estrategia de confrontación con la administración de Milei desde que el Gobierno desplegó su política de recortes y ajuste salarial. Hace dos semanas, en el marco de la paritaria del sector público, en la que el Estado oficia como empleador, ATE firmó el aumento en disidencia para desmarcarse de UPCN, el otro gremio estatal que es mayoritario en la administración pública nacional.