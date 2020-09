"Un hecho lamentable": Andrés Larroque criticó con dureza el cruce entre Navarro y Berni por la toma de tierras Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, defendió hoy la postura de Sergio Berni, titular de la cartera de Seguridad, en el conflicto por la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires y afirmó que el Estado debe dar una respuesta"institucional" a la problemática.

Con críticas a la gestión de Cambiemos por el déficit habitacional, el funcionario señaló que "la situación de las tomas no es muy distinta a la del año pasado".

"El ministerio de Seguridad debe evitar -en la medida de lo posible- todas las tomas. Pero desde el Estado hay que dar respuestas para que la gente no tenga que caer en situaciones que puedan transgredir la situación legal", aseguró Larroque, en diálogo con radio Continental.

"Berni reconoce un problema real, pero también, en su rol, no puede permitir que se transgreda la ley", agregó.



Si bien condenó la toma ilegal de tierras, Larroque afirmó que el Estado debe dar una respuesta a la crisis habitacional. "La situación de regularización dominial de la provincia también atañe a sectores no vinculados con los humildes. Hay barrios privados que no están regularizados dominialmente (sic) y a nadie se les ocurriría desalojarlos", sostuvo.



Además, el referente de La Cámpora criticó con dureza el cruce televisivo entre Berni y Fernando "Chino" Navarro, funcionario de Alberto Fernández, pero se puso del lado del ministro. Berni acusó a Navarro y Emilio Pérsico, jefes de Movimiento Evita, de impulsar las usurpaciones.

"Me pareció un hecho lamentable ese diálogo. No creo que sea bueno que dos integrantes de una misma fuerza política debatan de esa manera en un canal de televisión", apuntó. Enseguida, agregó: "Me parece que Sergio no fue el que empezó ese debate. Hubo expresiones previas que buscaron sindicarlo a él en un lugar que no está. El está en la pelea cotidiana, tratando que la situación social no se desmadre en la provincia".

El secretario general de La Cámpora sostuvo que siempre hay una organización detrás de una usurpación. "Nadie va y toma un terreno en términos individuales. Siempre hay algún tipo de organización. El problema es cuando la organización es delictiva", dijo.

Respecto del rol de las organizaciones sociales en el conflicto, Larroque aseguró: "Hay organizaciones sociales que se preocupan por las familias y buscan una salida, si el Estado está ausente. En este caso, el Estado tiene la vocación de resolverlo".

El funcionario de Axel Kicillof dijo que la respuesta al conflicto por las tomas "tiene que ser institucionalizada, producto de un consenso entre todos los sectores".

"Estamos trabajando en una respuesta, que no es sencilla. No hay un registro de banco de tierras, ni un registro de personas con necesidad en esa materia", remarcó.