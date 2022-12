Un hombre de Aníbal Fernández pidió la renuncia de los funcionarios que vaciaron el acto del Presidente por los tres años de gestión

escuchar

Con apenas un fugaz vistazo por el perfil de Twitter de Marcelo Puella, un dirigente peronista casi desconocido que trabaja en el Ministerio de Seguridad, uno podría encasillarlo como un kirchnerista de paladar negro. Críticas exacerbadas contra el periodismo, cuestionamientos ácidos a la oposición y elogios a una de las últimas publicaciones de Cristina Kirchner, titulada “De hijos, hijas y mafias” forman parte de su activismo más reciente en las redes sociales.

Pero hoy Puella, que es de director de Proyectos Legislativos de la subsecretaría de Programación Federal y Articulación Legislativa del organismo que encabeza Aníbal Fernández, sorprendió con un comunicado que desnuda la agitación interna en el Frente de Todos. Pidió la renuncia de todos aquellos funcionarios que no participaron del acto del presidente Alberto por los tres años de gestión. Y apuntó “a las primeras líneas” por hacerle “un vacío” al Presidente.

“Quien no está dispuesto a bancar a nuestro gobierno que se vaya. Es muy fácil hacerse el enojado y no bancar esta patriada quedándose sentadaditos en sus despachos como funcionarios del mismo gobierno al que viven ninguneando”, señaló Puella, sin hacer nombres propias en las numerosas ausencias a la convocatoria presidencial de ayer, en la plaza Colón, detrás de la Casa Rosada.

“Acá nadie renuncia a nada, yo aprendí de muy chico que si algo no me gusta o no estas de acuerdo se debe dar un paso al costado, para tirar piedras hay hacerlo teniendo autoridad moral y ética”, cuestionó el funcionario de Seguridad, que además es titular del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas.

El acto oficial por los tres años de gestión de Alberto Fernández tuvo numerosas ausencias de peso Ricardo Pristupluk

Y agregó: ”Es intolerable tener funcionarios en las primeras líneas que le hagan un vacío al presidente. Vinimos juntos y la tenemos que pelear unidos, para poder levantar el país en este último tramo de la gestión”.

Ayer, con muchos claros en las casi mil sillas dispuestas en la Plaza Colón, el Presidente repasó en tono de campaña los hitos de su gestión, aunque las ausencias del gabinete se notaron demasiado, sobre todo la de dos figuras con aspiraciones presidenciales: el ministro de Economía, Sergio Massa, faltó sin aviso, y lo mismo ocurrió con su par de Interior, Eduardo de Pedro, el funcionario del gabinete más identificado con la vicepresidenta. A ellos se les sumó la ausencia de todos los gobernadores, salvo la del tucumano Osvaldo Jaldo, y de las principales cabezas del PAMI, Luana Volnovich, y la Anses, Fernanda Raverta, ambas integrantes de La Cámpora.

El vacío a Fernández se hizo notar y generó coletazos en la interna del Frente de Todos.

