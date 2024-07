“Un hombre de extremos y de poder”, las definiciones de Ernesto Tenembaum sobre Javier Milei en su nuevo libro

Escuchar

En una charla en Odisea, el programa que conduce Carlos Pagni por LN+, el periodista Ernesto Tanenbaum dio detalles del proceso de creación de su último libro, titulado “Milei, una historia del presente”. En la charla, contó cuál es su relación con el Presidente más allá de los cruces en las redes y en los medios y dio definiciones sobre el líder de La Libertad Avanza (LLA). “Es un hombre que tiene un magnetismo indiscutible, que no lo entiendo porque en mi no lo genera”, sostuvo el autor.

La idea de este texto surgió el día del ballotage que enfrentó al candidato de LLA con su par de Unión por la Patria, Sergio Massa. Ese día, señaló Tenembaum, “estaba muy sacudido”. " Yo fui de los que no la vio -dijo en alusión a la frase recurrente del ahora mandatario-, yo veía un peronismo que se desangraba, y al costado había uno que gritaba, con un mensaje de ruptura, con valores tan lejanos a los míos que yo decía que no puede ser que la gente vote esto”, expresó.

El vínculo entre ambos nació “buscando reportaje, sobre el final de la pandemia”. En esa nota, recordó el también conductor de radio, “él habla, habilita a que en algún momento se legitime y legalice la compra y venta y compra de niños”.

“Ahí se arma un despelote bárbaro y después me dice ‘no te doy mas reportaje, no porque este enojado sino porque me complicás la vida, vos me preguntas de temas filosóficos, yo respondo con buena onda, y la política hace un desastre”, rememoró. Pese a aquel evento, “la relación, en general, fue buena”. “Mejor de él hacia mi, que de mí hacia él”, aseguró.

Con ese contexto, contó que el texto termina el 10 de junio, día en que se cumplieron los primero seis meses del mandato de Milei. En ese recorrido, menciona todos los episodios que se fueron sucediendo desde que llegó a la Casa Rosada y los cambios que fueron operando en el titular del Ejecutivo, a quien definió como “un hombre que cambia vertiginosamente”.

“Es un hombre de poder con algunas ideas dominantes, hoy la idea central es que si deja de emitir va a terminar con la inflación y por lo tanto va a generar inversión. La idea que hasta ahora no ha cambiado es esa”, evaluó Tenembaum destacó entre los conceptos que fueron mutando y que al principio parecían innegociables como la propuesta de la dolarización.

Carlos Pagni y Ernesto Tenembaum en Odisea, por LN+

En ese camino, consideró que el economista “va construyendo de la nada un proyecto de poder, va cambiando, y se transforma en un político de una habilidad sorprendente para su poca experiencia”. “Es un político que primero arregla plata con Massa para ganarle a [Mauricio] Macri y después arregla con Macri para ganarle a Massa. Por momentos parece un fanático y por momentos parece alguien que aprendió la política de una forma que es difícil de entender cómo fue”.

Tenembaum caracterizó al Presidente como “un hombre de extremos” y, en cuanto a los aspectos positivos, lo calificó como “un líder, cosa que Alberto [Fernández] no era”. “Creo que la sociedad ese contraste lo ve. Milei ganó la calle sin matar a nadie y eso es realmente un mérito”, observó y señaló que si bien le genera dudas el método, “se está ocupando de la inflación”.

“Él dice ‘yo soy liberal’, respeto los proyectos de vida; a su vez quiere ser un judío ortodoxo y el proyecto de vida del judío ortodoxo es muy estricto. Él no le encuentra contradicción. Milei desafió todas las leyes, eligió a Victoria Villarruel como su vice, quien quiera ganarle tiene que tener esa audacia”, expresó ante una eventual búsqueda de la reelección en 2027.

Milei, una historia del presente, editado por Planeta, es un trabajo en que su autor “se dedicó a reconstruir exhaustivamente el recorrido que transformó en una referencia política mundial a un desconocido llamado Javier Milei”.

