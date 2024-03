Escuchar

El sábado a la mañana, Germán Malkiewiez iba en moto, cargando una garrafa entre las piernas, y frenó en la esquina de la avenida Néstor Kirchner y Trinidad González, en la ciudad de Formosa. Al lado, vio una camioneta y adentro, al gobernador Gildo Insfrán. Le hizo es gesto de “fuck you”. El gobernador lo advirtió y la custodia lo arrestó. Dos días y medio pasó Malkiewiez preso. Anoche fue excarcelado, pero la causa sigue abierta.

Lo acusan de dos delitos que tienen previstas penas de prisión: “amenaza agravada” (con un castigo de entre 6 meses y dos años de cárcel) y “atentado y resistencia contra la autoridad” (con pena de un mes a un año). El acta de compromiso que redactó el juzgado y firmó ayer Malkiewiez en la Unidad Penitenciaria Número 1, dice que no puede acercarse a Insfrán “en un radio de 500 metros” ni concurrir al domicilio del gobernador o “a los lugares donde se encuentre”.

Pero además, el juez Guillermo Osmar Caballero le impuso la obligación de “ abstenerse de acercarse [a Insfrán] o realizar manifestaciones por cualquier medio de comunicación y de cualquier manifestación o actitud contra éste, o su familia, que impidan su libre circulación o tránsito, ello bajo apercibimiento de ley, disponiendo el control del cumplimiento por parte de la dependencia policial de la jurisdicción por el tiempo que dure el proceso”. La defensa de Malkiewiez considera que esta prohibición es demasiado amplia e imprecisa y anunció a LA NACION que iba a presentar un recurso de “aclaratoria” para que el juez detalle qué es lo que el acusado no puede hacer. Por el momento, no quiere decir una palabra. Sus abogados alegaron que temen que si él hace cualquier mención al caso, la justicia formoseña haga caer la excarcelación dictada anoche y lo devuelva a la cárcel.

Germán fue llevado a la comisaría 8° del barrio la Nueva Formosa

LA NACION intentó sin éxito comunicarse con el juez Caballero o con el secretario que interviene en el caso, Jorge Domingo Ortiz, pero esta mañana en los tribunales de Formosa informaron que el magistrado había salido a un operativo por un homicidio y que el secretario tampoco estaba en su despacho.

Malkiewiez, de 27 años, tiene un negocio de venta de ropa en el barrio Malvinas Argentinas.

La Policía de la provincia de Formosa publicó un comunicado, el sábado, dando cuenta de la detención. César Ariel Insfrán, el comisario que lo firmó, informó: “Un hombre de 27 años que circulaba en una motocicleta con un tubo de gas, amenazó al primer mandatario en un semáforo, luego realizó maniobras zigzagueantes frente a la camioneta, desconociéndose las intenciones del sujeto, poniendo en riesgo su vida y la de terceros. Tras el comportamiento temerario, fue detenido”.

El informe precisó que “un sujeto que se desplazaba en una motocicleta de 110 cilindradas transportando un tubo de gas de 10 kilos entre las piernas estacionó al costado de la camioneta y le realizó señas y gestos con la mano al gobernador, poniendo los dedos en forma de un arma”.

Germán Malkiewiez, en el negocio de venta de ropa en el que trabaja Gentileza

Julieta González, abogada de Malkiewiez, manifestó a LA NACION que su cliente no le hizo ese gesto de “los dedos en forma de un arma” (sí admite el “fuck you”). González dijo que el jefe de la Policía, Walter René Arroyo, que ayer se refirió al caso, tampoco hizo mención a ese supuesto gesto. El medio oficial de noticias del gobierno de Formosa, Angenfor, relató que Arroyo “clarificó que ‘no es una cuestión ideológica, tampoco un cándido adolescente que fue a hacer un mandado, le hizo fuck you al gobernador y por eso se armó todo este procedimiento”, y dijo que Arroyo agregó: “Era alguien que tuvo una conducta temeraria, los custodios consideraban que no era normal que alguien se acerque, insulte, transportando un tubo de gas”.

El momento de la detención de Germán Malkiewiez

En definitiva, la Policía entiende que la amenaza estuvo dada por el gesto de “fuck you” más el hecho de que el acusado transportaba un tubo de gas (”cuya sustancia peligrosa podría provocar un siniestro de gran magnitud”). Lo acusaron, además, de haber hecho “maniobras zigzagueantes” con su moto y de haberse resistido al arresto “con golpes de puño y patadas”. Finalmente, se lo llevaron esposado. Su moto y su garrafa fueron secuestradas.

Según la defensa, cuando lo detuvieron, lo maltrataron. Recibió “golpes en la espalda, cuello y manos”.

Imagen que dio a conocer la defensa de Germán Malkiewiez tras la detención Gentileza

Con Malkiewiez en libertad, el caso sigue adelante en el Juzgado de Instrucción y Correccional N°6 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Formosa. La defensa pidió hoy la restitución de la moto y la garrafa.

El antecedente

La Asociación Pensamiento Penal dio cuenta hace diez años de un antecedente similar. Relató que un joven de 14 años había sido captado por las cámaras de seguridad del paseo costanero de la ciudad de Formosa haciéndole el gesto de “fuck you” al gobernador Insfrán, que pasaba en su camioneta, y que la policía provincial lo detuvo. De acuerdo con lo publicado, el medio Noticias Formosa informó que el padre del menor contó que, en la comisaría, trataron a su hijo “normalmente”, que “no le pegaron, ni nada de eso” y “simplemente lo notificaron de la contravención”. Y relató: “La policía le aconsejó que no haga ese tipo de gestos y que debiera expresarse en las urnas, pero él le indicó que es menor y todavía no vota”.