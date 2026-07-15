Un informe clave sobre el patrimonio de Adorni llegará a la fiscalía este viernes y la primera etapa de la investigación se aproxima a un cierre

La primera etapa de la investigación contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito se encamina hacia su cierre y en la Justicia prevén que el exjefe de Gabinete deberá dar las primeras explicaciones judiciales sobre sus números.

En los plazos de la causa está previsto que este viernes la fiscalía que lidera Gerardo Pollicita reciba un informe técnico sobre el patrimonio de Adorni, sus ingresos y salidas de dinero, en el cual la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) trabaja desde hace meses

El organismo recibió de la fiscalía parte de la prueba reunida en el expediente y, a pedido de Pollicita, analiza la evolución patrimonial del exfuncionario y de su esposa, Bettina Angeletti. El objetivo es determinar si sus ingresos pueden sostener el nivel de vida que ambos desplegaron desde que Adorni hizo su ingreso en la función pública.

Pollicita en la escalinata de Comodoro Py ENRIQUE GARCIA MEDINA

Bajo análisis aparecen los viajes al exterior, los gastos en dólares realizados en efectivo, la compra de dos propiedades y la remodelación de una de ellas, por un total de US$245.000.

En la causa existen distintos elementos de prueba -testimonios, documentos y registros bancarios, entre otros- que dan cuenta de gastos por más de US$408.000 y de deudas por US$335.000, de acuerdo a la conversión que hizo este medio según la fecha de cada operación. Además, Adorni y su esposa registraron consumos con tarjetas de crédito por $85 millones durante 2025, tal como reveló LA NACION.

El análisis del organismo contemplará también las respuestas que el fiscal Pollicita recibió de dos plataformas de monedas virtuales, Binance y Lemon Cash, en las que el funcionario tuvo cuentas. La fiscalía detectó que Adorni movió alrededor de US$100.000 en activos digitales durante el período investigado.

Entrevista de Manuel Adorni en LN+ Augusto Famulari - LA NACION

Con el informe de la DAFI en sus manos, Pollicita quedará en condiciones de pedirle al juez Ariel Lijo que formule un requerimiento de justificación patrimonial al exfuncionario, que es un primer pedido de explicaciones cuando en las causas por enriquecimiento ilícito -que afectan solo a funcionarios- se reúnen indicios de un incremento patrimonial injustificado.

En los tribunales de Comodoro Py consideran que prácticamente no quedan medidas de peso por realizar que puedan alterar el curso de la investigación, que avanza hacia el requerimiento de justificación.

De concretarse, será la primera vez que Adorni deba ofrecer una explicación ante la Justicia sobre los fondos con los que sostuvo su tren de vida.

Articuló una respuesta en una entrevista con LN+, luego de entregar su última declaración jurada y cuando todavía era funcionario de Javier Milei. Sostuvo que el grueso del dinero gastado se correspondía con unos ahorros no declarados, de alrededor de US$200.000, y unas ganancias obtenidas de su apuesta por el Bitcoin, en 2012, de alrededor de US$300.000.

En la causa judicial, sin embargo, no hay todavía constancias que acrediten esos dichos. En la corrección que realizó sobre su primera declaración jurada, Adorni puso US$565.000 en concepto de “venta de activos”, pero sin precisar cuáles eran.

Si la respuesta de Adorni frente a ese eventual pedido es insatisfactoria, el camino quedará despejado para que el fiscal le solicite al juez Lijo la indagatoria del funcionario, que es un nuevo acto de defensa, pero frente a una acusación formal por parte del fiscal Pollicita.

El 20 de julio, Comodoro Py iniciará su receso invernal por feria judicial por lo que no se prevén movimientos para las próximas dos semanas.