El Gobierno confirmó que mantendrá la custodia a Adorni por motivos de seguridad
El portavoz Adrián Ravier se refirió a la situación del exjefe de Gabinete, en medio de la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito
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En su segunda conferencia de prensa desde que asumió el rol de portavoz presidencial, Adrián Ravier se refirió a la situación que atraviesa su antecesor, Manuel Adorni, en medio de la investigación que lo involucra por presunto enriquecimiento ilícito, y confirmó que el Gobierno mantendrá la custodia por “motivos de seguridad”.
“Por ahora se mantiene”, ratificó este martes. Respecto de si en Casa Rosada se desató una auditoría interna a partir de la renuncia del además exjefe de Gabinete, aseguró que se trata de un “tema de la Justicia”: “Estas personas tienen que declarar en la Justicia. No tenemos internamente en Casa Rosada un mecanismo aparte del que lleva adelante la Justicia, que interrogará y llevará adelante todo”.
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