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El Gobierno confirmó que mantendrá la custodia a Adorni por motivos de seguridad

El portavoz Adrián Ravier se refirió a la situación del exjefe de Gabinete, en medio de la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito

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Adrián Ravier, en conferencia de Casa Rosada
Adrián Ravier, en conferencia de Casa RosadaPresidencia

En su segunda conferencia de prensa desde que asumió el rol de portavoz presidencial, Adrián Ravier se refirió a la situación que atraviesa su antecesor, Manuel Adorni, en medio de la investigación que lo involucra por presunto enriquecimiento ilícito, y confirmó que el Gobierno mantendrá la custodia por “motivos de seguridad”.

“Por ahora se mantiene”, ratificó este martes. Respecto de si en Casa Rosada se desató una auditoría interna a partir de la renuncia del además exjefe de Gabinete, aseguró que se trata de un “tema de la Justicia”: “Estas personas tienen que declarar en la Justicia. No tenemos internamente en Casa Rosada un mecanismo aparte del que lleva adelante la Justicia, que interrogará y llevará adelante todo”.

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